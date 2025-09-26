آيتن عامر: دوري مفاجأة للجمهور في رمضان المقبل

أعلنت الفنانة آيتن عامر عن مشاركتها في بطولة مسلسلها الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

ونشرت آيتن عبر حسابها على موقع إنستجرام صورة من كواليس العمل، وعلّقت قائلة:"كلهم بيحبوا مودي، بس مودي بيحب مين؟.. استنونا في رمضان 2026 بإذن الله في مسلسل مختلف هيعجبكوا أوي، ودوري فيه هيكون مفاجأة."

وكان كشف الفنان ياسر جلال عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد لموسم 2026 الذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.



ونشر الفنان ياسر جلال صورة للأبطال المشاركين في مسلسله الرمضاني الجديد "كلهم بيحبوا مودي" من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.



يشارك في بطولة مسلسل ياسر جلال كل من الفنانة القديرة ميرفت أمين، أيتن عامر، محسن منصور، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع وغيرهم.

ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‏‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.