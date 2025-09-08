ياسر جلال يعلن عن مسلسل جديد لرمضان 2026

كشف الفنان ياسر جلال عن تعاقده رسميًا على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم «كلهم بيحبوا مودي»، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026. المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ومن المنتظر أن يقدم في إطار كوميدي اجتماعي.

وشارك جلال جمهوره عبر حسابه الشخصي انستجرام صورًا من كواليس التحضير للعمل، والتي ظهر خلالها مع فريق المسلسل، ومن أبرزهم الفنانة ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبوسريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، ومحسن منصور، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين المشاركين.



ينتظر الفنان ياسر جلال عرض مسلسله الجديد خلال الفترة المقبلة الذي انشغل في تصويره مؤخرا. ويطرح خارج الموسم الرمضاني.

‎مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

‎مسلسل جودر وكانت أحدث أعمال ياسر جلال هو مسلسل جودر٢ الذى شارك به فى ماراثون رمضان الماضي.