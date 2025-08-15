بيزنس بجانب التمثيل..شاهد ياسر جلال يقود توك توك| فيديو

شارك الفنان ياسر جلال، فيديو جديد وهو يقود توكتوك، عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وعلق ياسر جلال على الفيديو مازحا: “أصحابي نصحوني يكون ليا بيزنيس بجانب التمثيل”.

يذكر أن ياسر جلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جودر 2” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.

أحدث أعمال ياسر جلال

مسلسل للعدالة وجه آخر مكون من 15 حلقة تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن بطولة ياسر جلال الذى يجسد دور مذيع تليفزيونى، وأروى جودة التى تظهر فى دور زوجته، ومحمد علاء جامايكا الذى يلعب شخصية ضابط شرطة، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.