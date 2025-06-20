ربنا يخليكي يا ماما أروى,, ياسر جلال يظهر بكواليس مسلسل للعدالة وجه آخر

شارك الفنان ياسر جلال، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو من كواليس مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر”، الذي يشاركه في بطولته الفنانة أروى جودة.

وعبّر ياسر جلال من خلال الفيديو عن سعادته بالتعاون معها لأول مرة.

وظهر جلال في الفيديو، الذي نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلًا: "أنا سعيد إن أول مرة أشتغل فيها مع نجمة، تكون أروى جودة، عاملة دور جبار ومفاجئ، وجريئة.. بتعمل دور أمي في المسلسل، تخيلوا بقى!".

من جهتها، عبرت أروى جودة عن سعادتها بالمشاركة في العمل، قائلة:"ياسر جلال خطير في المسلسل، وسعيدة جدًا إني بشتغل معاه، بقالي سنين نفسي أشتغل مع ياسر جلال".

وعلق ياسر جلال على الفيديو بكلمات طريفة: "ربنا يخليكي يا ماما أروى".

يذكر أن ياسر جلال شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “جودر 2” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاورى، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.