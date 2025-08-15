وحشتيني يا بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيي ذكرى ٤٠ يوما على وفاة والدتها

أحيت الفنانة هبة عبد الغني، ذكرى مرور أربعين يومًا على وفاة والدتها.

ونشرت هبة عبدالغني صورة لسورة البقرة، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت: “النهاردة الأربعين على فراقك يا بهجة حياتي يا ماما.. وحشتيني، ربنا يرحمك ويراضيكي ويسعدك بجنته، ويرزقك نعمة النظر إلى وجهه الجميل الكريم، ويتقبلك مع المحبين المخلصين المؤمنين الصابرين، ويكتبك مع الشهداء والصديقين، لا أزكيكي على الله.. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد إلى يوم الدين”.

أحدث أعمال هبة عبد الغني

من جهة أخرى، شاركت الفنانة هبة عبد الغني، بأحداث الجزء الخامس والأخير من مسلسل "المداح" أمام النجم حمادة هلال.

وظهرت هبة عبد الغني، خلال أحداث العمل بشخصية "ناصرة" التي ستساهم في قلب مجرايات أحداث العمل رأسًا علي عقب.

مسلسل المداح 5

ويشارك حمادة هلال في العمل كل من هبة مجدي، وغادة عادل وخالد سرحان، هبة عبدالغني، محمد علي رزق، دارين حداد، جوري بكر والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

وشهد مسلسل المداح أسطورة العودة الحلقة في الأخيرة تطورا جديدا فى الأحداث حيث استطاع صابر المداح "حمادة هلال" أن يقضى على الجن النمرود "أحمد خالد صالح" بعد أن وصل إلى ورثه من جده وهو السيف فى مشهد مرعب.