أبرز مباريات اليوم الجمعة 15-8-2025 والقنوات الناقلة
تنديد عربي ودولي واسع بخطة الاستيطان الإسرائيلية في منطقة E1
حزب الله: المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر.. وسنخوض معركة كربلائية
أفضل دعاء يوم الجمعة .. 50 دعوة مستجابة للرزق وفك الكرب
إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول
سعر الذهب اليوم 15-8-2025
مصر تحتفل بـ "عيد وفاء النيل".. تقدير لتاريخ النهر ودوره في بناء الحضارة
إعلام إسرائيلي يكشف موعد بدء العملية البرية الواسعة في غزة
مصر والسودان تبحثان استخدام التقنيات الحديثة لاستنباط محاصيل تقاوم التغيرات المناخية
100 يوم صحة: 47 مليونًا و230 ألف خدمة طبية مجانية خلال 30 يومًا
تدشين أول لجنة فنية زراعية مصرية- هندية لتعزيز الأمن الغذائي
ايران تخترق هاتف وزير سابق بحكومة الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لحظات تُحفر في الذاكرة .. منال سلامة برفقة هاني شاكر وزوجته

أحمد البهى

نشرت الفنانة منال سلامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور تجمعها بالفنان هاني شاكر وزوجته.

وقالت منال سلامة: ليلة من العمر بصحبة أمير الغناء العربي هاني شاكر  وزوجته الأنيقة والرائعة… لحظات تُحفر في الذاكرة .

وكان اخر اعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل صيد العقارب، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق. 

 مسلسل “صيد العقارب”  وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

مش هايطبق عليهم| التعليم: دفعة إعدادية 2026 "براءة"من قرار أعمال السنة الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

