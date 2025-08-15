لحظات تُحفر في الذاكرة .. منال سلامة برفقة هاني شاكر وزوجته

نشرت الفنانة منال سلامة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صور تجمعها بالفنان هاني شاكر وزوجته.

وقالت منال سلامة: ليلة من العمر بصحبة أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته الأنيقة والرائعة… لحظات تُحفر في الذاكرة .

وكان اخر اعمال الفنانة منال سلامة هو مسلسل صيد العقارب، والذي عرض رمضان قبل الماضي، وقامت ببطولته غادة عبد الرازق.

مسلسل “صيد العقارب” وهو من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغنى، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، ، أحمد ماهر، ميار الغيطي، عماد صفوت، سامية عاطف، مجدى بدر، أحمد ماجد، محمد على رزق، صفاء جلال، مي القاضي، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، محمد نجاتي، ريم المصري، محمد صلاح، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.