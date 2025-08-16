أخي وصديقي العزيز..ياسر جلال ينعى تيمور تيمور

نعى الفنان ياسر جلال، مدير تصوير مسلسل جودر تيمور تيمور الذي رحل عن عالمنا بشكل مفاجيء منذ قليل.

وكتب ياسر جلال عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون “تلقيت من قليل خبر وفاة أخى وصديقى العزيز الفنان الكبير تيمور تيمور ، رحمه اللّٰه رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وألهمنا جميعا الصبر والسلوان”.

توفي الممثل ومدير التصوير تيمور تيمور، منذ قليل، بشكل مفاجيء، حيث أُعلن رحيله من قبل زملائه في الوسط الفني.

سبب وفاة تيمور تيمور

قال مصدر بنقابة المهن التمثيلية، إن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، توفي نتيجة تعرضه للغرق في أحد الشواطيء برأس الحكمة.

أبرز أعمال تيمور تيمور

حقق تيمور تيمور نجاحات كبيرة في مجال التصوير الفني، خلال حياته، وكان أبرز وأنجح أعماله مؤخراً مسلسل “جودر”، الذي حقق نجاحاً كبيراً في رمضان.

وقدم الراحل تيمور تيمور أيضا، عددا من الأعمال الدرامية الشهيرة، منها “رسالة الإمام”، ومسلسل “جراند أوتيل”، “السيدة الأولى”، “طريقي”، كما صور أفلاما، منها “رمسيس باريس” و"على جثتي" وغيرها.

وشارك تيمور تيمور في أعمال بأدوار تمثيلية، منها “الحاسة السابعة، خطوط حمراء، الجامعة، إبراهيم الأبيض” وغيرها.