القوات المسلحة الإيرانية: تدمير 26 موقع استراتيجيا لإسرائيل
التحويلات المرورية بعد غلق شارع 26 يوليو
جمال جبر يحذف منشور تأشيرة محمود الخطيب إلى أمريكا
وثقت واقعة إهمال.. الاعتداء على الإعلامية نهاد سمير داخل مركز طبي| فيديو
أعلى سعر دولار اليوم 26-92-2025
المحامين تعلن بدء تجديد الكارنيهات والبطاقات العلاجية لعام 2026 في هذا الموعد
أقل سعر دولار اليوم 26-9-2025
رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية
مليون مكالمة في الساعة.. فضيحة تجسس تدفع مايكروسوفت لقطع خدماتها عن الجيش الإسرائيلي
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الغندور: بيان تأخر المستحقات بالزمالك متفق عليه مع اللاعبين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

قال الإعلامي جمال الغندور إن البيان الذي أصدره نادي الزمالك قبل مباراة الجونة الذي تضمن شكر الفريق على تأخر المستحقات المالية متفق عليه مع اللاعبين قبل إصداره ونشره على الصفحات الرسمية للنادي.

وأضاف الغندور خلال برنامج ستاد المحور: إدارة  نادي الزمالك اتفقت مع اللاعبين على شكرهم في بيان رسمي على صبرهم وتحملهم رغم أنهم لديهم التزامات كثيرة ولكن في نفس الوقت أن التوقيت الذى نٌشر فيه البيان كان نابعاً من مجلس الإدارة.

وتابع: لاعبي الزمالك لم يفكروا من قريب أو بعيد في الإضراب عن التدريبات، كوسيلة ضغط على الإدارة من أجل الحصول على مستحقاتهم والتركيز حالياً على مباراة القمة والفوز بها من أجل إسعاد الجماهير.

اخبار الرياضة الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

البنك الأهلي يحذر من كارثة قد تطال العملاء في هذه الحالة

فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل

المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم بعد قرار الحكومة

تبدأ غدًا.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات والمطاعم والمولات بعد قرار الحكومة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

جون ادوارد

رحيل جون إدوارد عن الزمالك.. مفاجآت صادمة بشأن الأزمة المالية

سدالنهضة

زيادة التصريف من سد النهضة يهدد السودان.. خبير يكشف التفاصيل

شهادات بعائد 100٪

ضاعف فلوسك.. تفاصيل أفضل شهادة إدخار في 2025 بفائدة 100% لأول مرة

ترشيحاتنا

الباستا

بطعم خرافي.. طريقة عمل الباستا الكريمي

ناجتس

بأقل التكاليف .. طريقة عمل ناجتس الدجاج الصحي

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل

طريقة عمل البطاطس بالبشاميل بمذاق شهي

بالصور

لو مدمنها.. 7 أسباب تدفعك للتوقف عن تناول الشعرية سريعة التحضير

افحص علاقتك الزوجية .. مقياس من 5 علامات هيكشف نجاحها أو فشلها

طريقة عمل سبريد شوكولاتة بالبلح العجوة.. بديل الجاهزة وصحية

طرق طبيعية لعلاج فطريات اللسان والفم | 8 وصفات مختلفة

فيديو

رحمة أحمد وابنها

ارجعي بسرعة.. رسالة مؤثرة من ابن رحمة أحمد بعد وعكتها الصحية

غادة عادل ونجلها

ولادي كفاية.. غادة عادل تكشف حقيقة ارتباطها في مهرجان الغردقة السينمائي

الهام عبد البديع

هتتصل بالشرطة.. أول تحرك من إلهام عبد البديع بعد سرقة حسابها

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

