معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو

التقي موقع صدى البلد مع الفنان معتزة عبد الصبور، خلال حفل تكريمها في مهرجان ايزيس لمسرح المرأة.

قالت معتزة عبد الصبور في لقاء خاص لصدي البلد " سعيدة بتكريمي في مهرجان ايزيس لمسرح المرأة.. انا أعشق المسرح و مازلت اعمل في المسرح.

وأضافت معتزة عبد الصبور: "لم اعتزل الفن و أتمني العودة قريباً في السينما و الدراما انا أحب الفن و الجمهور وحشني و سعيدة أن مشاهدي في الأفلام مازالت تريند و الجمهور بيصور فيديوهات علي التيك توك علي المشاهد دي و مازلت تريند رغم أن بعض الكلام ارتجال.

حضر الحفل كوكبة من نجوم الفن، بينهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح، والفنان فتحي عبدالوهاب عضو اللجنة العليا للمهرجان و المخرج كريم الشناوي، والفنانين أحمد عيد، وصفاء الطوخي ، وعلاء قوقة، وعزة لبيب، وسماء إبراهيم، ووفاء الحكيم وهنادي عبدالخالق، مصطفى عماد، والمخرجة مروة رضوان، ، المؤلف هاني سرحان وزوجته بسمة داود والمخرج عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح، و كاثي كوستين مدير البرامج الثقافية فى المعهد الثقافي البريطاني ممثلة عن إتحاد المعاهد الثقافة الأوروبية في مصر (يونك)، و ياسر عبد العال مدير إدارة بناء القدرات بوزارة الشباب والرياضة، وحسن نصر مدير برنامج بمؤسسة اتجاه".

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني، قبل أن يظهر الفنان أبانوب بيباوي الذى أبهر الحضور بفقرة رسم على الهواء مستخدما يديه وقدميه، وجاءت النتيجة لوحتين الأولى للفنانة سميحة أيوب والثانية للكاتبة فتحية العسال.

اطل مقدما الحفل سالي سعيد والمترجم مصطفى محمد المدير التنفيذي للمهرجان ورحبا بالحضور، ثم كشفا عن تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان، التى يشارك بها ١٦ عرضا من ٦ دول، بالإضافة الى إقامة عدة ورش وندوات ومحاضرات، كما تم عرض فيديو قصير عن الفعاليات والمكرمات واخر عن سيدة المسرح العربي سميحة ايوب.

كما قدما مجلس أمناء المهرجان الذي يضم عددا من الشخصيات الهامة والداعمة بقوة لفكرة المهرجان، وهم: الفنان فتحي عبدالوهاب والسفيرة د.مشيرة خطاب والكاتبة والنائبة ضحى عاصي، ود. أمل جمال، والإعلامية مشيرة موسى، والفنانة رانيا يحيى والمخرج سعيد قابيل، والناقدة عبلة الرويني، والمخرج أحمد العطار والمخرج د.محمود أبو دومة، والناقد الفني محمد عبدالرحمن. إلى جانب المديرتين الفنيتيين للمهرجان المخرجة والكاتبة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم والمديرين التنفيذيين منى سليمان، ومصطفى محمد، ورئيسة المهرجان الممثلة والمخرجة عبير لطفي.



وفي كلمتها رحبت عبير لطفي بالحضور، وقالت: "حضرت مصر ثم جاء التاريخ، ثم جاءت إيزيس التي لملمت أشلاء زوجها أوزيريس وصنعت من ولدهما حورس قائدا عظيما وهكذا هي المرأة المصرية التي هي من نسل إيزيس، فما بالنا بالمبدعات من نسل إيزيس".



وأضافت "جاءت فكرة المهرجان للاحتفاء بالمرأة المبدعة وتصدير قضايا المرأة في كل مكان، والاحتفاء بهن، ويتشرف المهرجان بإطلاق اسم العظيمة سميحة أيوب سيدة المسرح العربي على دورته الثالثة".