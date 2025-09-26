توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع روسيا، والتي توجت باتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مشيرًا إلى تعاون البلدين في مشروعات كبرى، من بينها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ثمن وزير الخارجية توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية، مؤكدا تطلع مصر للبناء على هذا الإنجاز وحث الشركات الروسية على الاستثمار في مصر، فضلا عن التعاون في توريد القمح والحبوب وفي مجالي السياحة والطيران المدني.

تبادل الوزيران الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة وضرورة انهاء الحرب الإسرائيلية علي القطاع، وكذلك تطورات الأوضاع في السودان وضرورة دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ علي سيادة ووحدة السودان، كما تم التطرق للتطورات في ملفات ليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والحوار وبما يخدم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار.