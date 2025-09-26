قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على صنعاء إلى 9 شهداء و174 جريحا
طريفة إستخراج قيد عائلي أون لاين
قبل الإعلان الرسمي.. 10 مقاعد على الأقل محجوزة للمرأة بتعيينات الشيوخ
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة رسميًا.. تعرف على الشروط الجديدة
توريد القمح والحبوب.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي
معتزة عبد الصبور لصدى البلد: لم أعتزل الفن وأتمنى العودة قريبا.. فيديو
ديمتري دلياني لـ صدى البلد: دولة الابادة تحوّل المساعدات الإنسانية إلى أداة تطهير عرقي
سعر الدولار صباح اليوم الجمعة 26-9-2025
أسهل طريقة لاستخراج فيش جنائي
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
سلاح المقاومة لا يمكن المساس به.. حماس ترفض طلب الرئيس الفلسطيني
أخبار العالم

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس، سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أعرب عبد العاطي عن اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع روسيا، والتي توجت باتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"، مشيرًا إلى تعاون البلدين في مشروعات كبرى، من بينها محطة الضبعة النووية ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 كما ثمن وزير الخارجية توقيع عقد الانتفاع الخاص بأرض المنطقة الصناعية الروسية، مؤكدا تطلع مصر للبناء على هذا الإنجاز وحث الشركات الروسية على الاستثمار في مصر، فضلا عن التعاون في توريد القمح والحبوب وفي مجالي السياحة والطيران المدني.

تبادل الوزيران الرؤى حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في غزة وضرورة انهاء الحرب الإسرائيلية علي القطاع، وكذلك تطورات الأوضاع في السودان وضرورة دعم مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ علي سيادة ووحدة السودان، كما تم التطرق للتطورات في ملفات ليبيا وسوريا ولبنان والقرن الأفريقي.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق والحوار وبما يخدم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين والاستقرار.

