مرسيدس مايباخ إس كلاس V12.. إصدار نادر يخلد المحرك الأيقوني

تعزز مرسيدس مايباخ من مكانتها كرمز للفخامة المطلقة، حيث كشفت عن إصدار نادر واستثنائي من سيارتها السيدان الفاخرة تحت اسم Maybach S-Class V12 2026، ويأتي هذا الإصدار المحدود بمثابة تكريم لمحرك V12 الأسطوري، وتجسيد ملموس لذروة الحرفية والهندسة الألمانية.

تصميم مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

الإصدار الجديد ليس مجرد تحديث تقني، بل عمل فني متكامل في كل التفاصيل، نبدأ بالهيكل الخارجي الذي يأتي بلون ثنائي أنيق يدمج بين الأخضر الزيتوني المعدني والأسود القاتم، مع خط فاصل فضي رفيع يضيف لمسة من التميز.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

أما شعار مايباخ المزدوج الشهير Double-M، فيتألق على العمود الخلفي محاطًا بإطار من ذهب عيار 24 قيراط، إلى جانب أنه مرصعًا بأحجار ألماسية ذات المفهوم الدقيق، في مشهد يعكس ندرة الإصدار وفخامته المتناهية.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

أداء استثنائي بمحرك V12 مزدوج التيربو

زودت السيارة بمحرك V12 سعة 6.0 لتر ثنائي التيربو، يستطيع أن يولد قوة مذهلة حيث تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.5 ثانية فقط.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وتأتي السيارة بسرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 250 كم/س، ما يجعلها مزيجًا بين المظهر الملكي الفاخر والأداء الرياضي القوي، على الرغم من وزنها الذي يقارب 2,365 كيلوجرامًا.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12 قصر متنقل على عجلات

ترتقي مايباخ V12 الجديدة بمفاهيم الترف إلى مستوى جديد، حيث تضم مقاعد مكسوة بجلد بني فاخر، وتنتشر لمسات خشب الجوز الطبيعي عبر لوحة القيادة وعجلة القيادة، بينما يزدان السقف بتطريز ماسي فاخر يعزز الإحساس بالترف والدفء.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وتؤكد اللوحة الداخلية ذات الرقم 1 و50 المثبتة على الكونسول الوسطي أن هذا الإصدار يتميز بالندرة والحرفية، حيث ينتج منه سوى خمسين وحدة فقط على مستوى العالم، ما يجعله أحد أبرز الطرازات التي تحمل شعار النجمة الثلاثية.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وفي لمسة تعكس العناية الفائقة بالتفاصيل، استغرق تنفيذ الزخرفة الذهبية في الكونسول الخلفي سبعة أيام من العمل اليدوي المتقن، لتكون كل سيارة بمثابة قطعة فنية فريدة.