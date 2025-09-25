قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد
ابنة الفنان صلاح ذو الفقار: والدي جمع بين الحزم والحنان وكان يتابع تفاصيل حياتنا اليومية
فلوسك هتتبخر من الحساب.. البنك الأهلي يحذر العملاء بشكل عاجل
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية
في مجموعة العشرين.. وزير الخارجية يطالب بإصلاح اقتصادي عالمي ويؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الفضة تسجل أعلى مستوى في 14 عاما.. وتتجه نحو 50 دولارا للأوقية
الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من الكابتن محمود الخطيب ضد مدحت شلبي
نائب رئيس جامعة الأزهر يتقدم باستقالته من منصبه ويكشف السبب
متحدث فتح: مصر تقود جهود إعادة الإعمار والتعافي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية
محافظ الإسماعيلية: المنطقة الحرة تقترب من مليار دولار استثمارات وتوفر 26 ألف فرصة عمل
قرار من المحكمة بشأن المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم
مصر وأستراليا تبحثان تعزيز التعاون وتؤكدان دعم الحقوق الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12.. إصدار نادر يخلد المحرك الأيقوني

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
مرسيدس مايباخ إس كلاس V12
صبري طلبه

تعزز مرسيدس مايباخ من مكانتها كرمز للفخامة المطلقة، حيث كشفت عن إصدار نادر واستثنائي من سيارتها السيدان الفاخرة تحت اسم Maybach S-Class V12 2026، ويأتي هذا الإصدار المحدود بمثابة تكريم لمحرك V12  الأسطوري، وتجسيد ملموس لذروة الحرفية والهندسة الألمانية.

تصميم مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

الإصدار الجديد ليس مجرد تحديث تقني، بل عمل فني متكامل في كل التفاصيل، نبدأ بالهيكل الخارجي الذي يأتي بلون ثنائي أنيق يدمج بين الأخضر الزيتوني المعدني والأسود القاتم، مع خط فاصل فضي رفيع يضيف لمسة من التميز.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

أما شعار مايباخ المزدوج الشهير Double-M، فيتألق على العمود الخلفي محاطًا بإطار من ذهب عيار 24 قيراط، إلى جانب أنه مرصعًا بأحجار ألماسية ذات المفهوم الدقيق، في مشهد يعكس ندرة الإصدار وفخامته المتناهية.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

أداء استثنائي بمحرك V12 مزدوج التيربو

زودت السيارة بمحرك V12 سعة 6.0 لتر ثنائي التيربو، يستطيع أن يولد قوة مذهلة حيث تتسارع من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال 4.5 ثانية فقط.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وتأتي السيارة بسرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 250 كم/س، ما يجعلها مزيجًا بين المظهر الملكي الفاخر والأداء الرياضي القوي، على الرغم من وزنها الذي يقارب 2,365 كيلوجرامًا.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12 قصر متنقل على عجلات

ترتقي مايباخ V12 الجديدة بمفاهيم الترف إلى مستوى جديد، حيث تضم مقاعد مكسوة بجلد بني فاخر، وتنتشر لمسات خشب الجوز الطبيعي عبر لوحة القيادة وعجلة القيادة، بينما يزدان السقف بتطريز ماسي فاخر يعزز الإحساس بالترف والدفء.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وتؤكد اللوحة الداخلية ذات الرقم 1 و50 المثبتة على الكونسول الوسطي أن هذا الإصدار يتميز بالندرة والحرفية، حيث ينتج منه سوى خمسين وحدة فقط على مستوى العالم، ما يجعله أحد أبرز الطرازات التي تحمل شعار النجمة الثلاثية.

مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

وفي لمسة تعكس العناية الفائقة بالتفاصيل، استغرق تنفيذ الزخرفة الذهبية في الكونسول الخلفي سبعة أيام من العمل اليدوي المتقن، لتكون كل سيارة بمثابة قطعة فنية فريدة.

مرسيدس مايباخ مرسيدس مايباخ مايباخ إس كلاس V12 مرسيدس مايباخ إس كلاس V12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة إلى 11 مساء.. انطلاق التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

الذهب

متبيعوش إلا للضرورة.. شعبة الذهب: ما يحدث في الأسعار الآن عمرنا ما شوفناه بالتاريخ

انقطاع مياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم بالجيزة

الطماطم

ارتفاع ملحوظ | أسعار الطماطم اليوم الخميس.. وهذا موعد الانخفاض

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي

الرئيس البرازيلي يقبل رأس نظيره الكولومبي بسبب فلسطين

خالد الغندور

الغندور يكشف مفاجآت في تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد

النادي الأهلي

بعدما رفض الزمالك.. نجم الأهلي عايز الخليج ووليد صلاح يتدخل

إمام عاشور ووسام أبو علي

وكيلهم واحد.. إصابة 3 نجوم بـ الأهلي وابتعادهم عن الملاعب

ترشيحاتنا

اذكار المساء

أذكار المساء كاملة .. ردد أفضل 20 ذكراً يقي من كل مكروه

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني وهل يلزم تغيير الملابس من رطوبات الفرج

كيف تفرق المرأة بين المذي والمني.. وهل يلزم تغيير الملابس؟ أمين الفتوى يجيب

الصلاة

ما حكم قصر الصلاة بعد الرجوع من السفر لمن لم يَقْصُرْ في أثنائه؟

بالصور

هل تناول الجوافة على الريق صحي؟ فوائد مذهلة وأضرار يجب الحذر منها

فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة

لماذا ينصح الأطباء بتناول الشوفان عند إنقاص الوزن .. 4 أسباب خارقة

الشوفان
الشوفان
الشوفان

ضبط 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل قسم الحضانات بمستشفى منيا القمح بعد التطوير

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

وفاه التيك توكر أمير أسمع

الدنيا دمرتني بعد فراقك.. التيك توكر أمير أسمع يلحق بأخيه بعد كلماته المؤثرة

ترند العريس المهندس

العريس مش موجود.. صاحبة تريند فيديو "مهندس الميكانيكا" تكشف مفاجأة

المتهم

خلافات عائلية.. مبيض محارة يعتدي على شقيق زوجته بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهم

مريض نفسى .. القبض على بلطجى تعدى على مواطنين وأغلق مسجد بالهانوفيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد