بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

تعتبر السيارات المستعملة و المستوردة من الخارج من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025‏‏.

وتأتي السيارة بي واي دي سونج L موديل 2025 كسيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل (EV) متوفرة بإصدارات ذات محرك واحد أو محركين، وتقدم مدى كهربائي يصل إلى 662 كم بموجب شروط CLTC، وتتميز بمحركات تتراوح قوتها من 204 إلى 517 حصانا.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة مقاعد جلدية، شاشات تحكم عملاقة، واتصال ذكي، شاشة معلومات وترفيه متطورة، نظام صوتي متطور، وإضاءة داخلية محيطية، و أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة مثل الكبح النشط، ومساعدة الحفاظ على المسار، وأنظمة سلامة متقدمة مع 12 رادار متطور.

أما عن اسعار السيارة بي واي دي سونج ‏L‏ موديل 2025 ، على منصات بيع السيارات المستعملة ‏في مصر فهي تتراوح ما بين 2 مليون الي 2 مليون ونصف على حسب التجهيزات .