5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر.. الأولى أقل سعرًا

يضم السوق المصري للسيارات عدد من الإصدارات المتنوعة، والتي تحمل العلامة اليابانية، سواء باختلاف التجهيزات الفنية والتقنية، أو باختلاف التصميمات بين الرياضية، والسيدان، وفئة الهاتشباك.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

ميتسوبيشي اتراج

تضم السيارة ميتسوبيشي اتراج محرك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، وتقدم بسعر يبلغ 740,000 جنيه.

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصانا و154 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,300,000 جنيه و 1,650,000 جنيه.

نيسان جوك

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، بقوة 115 حصانًا، و200 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات 7 غيار، وزمن تسارع يقدر بـ 10.8 ثانية وصولاً من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة، وتقدم السيارة نيسان جوك بسعر يتراوح بين 1,068,000 جنيه و 1,168,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تعتمد تويوتا أوربان كروزر على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 103 حصانًا، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك، وبسعر يتراوح بين 1,390,000 جنيه و 1,490,000 جنيه.

سوزوكي سويفت

تستمد سوزوكي سويفت قوتها من محرك 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 81 حصانًا، و111 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الأداء، وسعر إجمالية يبلغ 849,900 جنيه.