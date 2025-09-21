هيونداي سانتافي 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة سانتافي 2025 والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ظهرت السيارة هيونداي سانتافي موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، وبسعر يبلغ 2 ميلون و850 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 10 الاف كيلومتر.

هيونداي سانتافي 2025

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى الحالة الهيكلية، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

هيونداي سانتافي 2025

مواصفات هيونداي سانتافي 2025

تعتمد هيونداي سانتافي 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 235 حصانًا، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع بطارية سعة 60 كيلووات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

زودت السيارة سانتافي 2025 بشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة أمامية وخلفية.

هيونداي سانتافي 2025

وتأتي السيارة سانتافي 2025 بجنوط رياضية، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، وأبعاد خارجية بلغت 4830 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1770 مم، وقاعدة عجلات بطول 2815 مم، و177 مم للخلوص الأرضي.