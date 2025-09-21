قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملك الأردن لرئيس وزراء أستراليا: نرحب باعترافكم بالدولة الفلسطينية
عصام عجاج: ردّ قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان خطوة غير مسبوقة في التاريخ التشريعي المصري
مينا ماهر عن عبدلله السعيد: مثال دي مودريتش وكريستيانو رونالدو
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الاعترافات بالدولة الفلسطينية ستتزايد خلال الفترة المقبلة
أحمد موسى: الرئيس السيسي يريد العدالة الناجزة مع تطبيق القانون
أحمد موسى: عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع أبرز اعتراضات قانون الإجراءات الجنائية
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
مجلس النواب يقرر مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بعد رده من رئيس الجمهورية
للمرة الرابعة.. مي عمر تترشح ضمن قائمة أجمل 100 وجه لعام 2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"القاهرة الإخبارية": مؤمنون بأن طريقنا سيقودنا إلى تحقيق أحلام وآمال شعبنا
منهجية الاغتيالات والتصفية في السياسة الإسرائيلية
أحمد موسى عن قانون الإجراءات الجنائية: الرئيس السيسي يريد الحفاظ على المواطنين
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي سانتافي 2025 كسر زيرو بهذا السعر.. سوق المستعمل

هيونداي سانتافي 2025
هيونداي سانتافي 2025
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة الكثير من الطرازات المتنوعة، منها اصدارات العلامة الكورية الجنوبية هيونداي، ومن أبرز هذه الإصدارات هي النسخة سانتافي 2025 والتي تنتمي إلى العائلة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ظهرت السيارة هيونداي سانتافي موديل 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة كسر الزيرو، مع مفهوم الفبريكا بالكامل داخليًا وخارجيًا، وبسعر يبلغ 2 ميلون و850 ألف جنيه، بعد أن قطعت مسافة إجمالية لا تتعدى 10 الاف كيلومتر.

هيونداي سانتافي 2025 

وننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية الفحص الشامل، والذي يتضمن الحالة الفنية والميكانيكية، بالإضافة إلى الحالة الهيكلية، إلى جانب مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للحالة والموديل.

هيونداي سانتافي 2025 

مواصفات هيونداي سانتافي 2025 

تعتمد هيونداي سانتافي 2025 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 235 حصانًا، وناقل سرعات 6 غيار أوتوماتيك، مع بطارية سعة 60 كيلووات، ومعدل استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

زودت السيارة سانتافي 2025 بشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد، مكيف هواء أوتوماتيك، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام ترفيهي صوتي، كاميرا للمتابعة، حساسات حركة أمامية وخلفية.

هيونداي سانتافي 2025 

وتأتي السيارة سانتافي 2025 بجنوط رياضية، مع مصابيح أمامية وخلفية LED، وأبعاد خارجية بلغت 4830 مم للطول الكلي، و1900 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1770 مم، وقاعدة عجلات بطول 2815 مم، و177 مم للخلوص الأرضي.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط .. مقبرة الإمبراطوريات

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

