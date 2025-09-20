مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين.. وجيب تهدد سائقها بالقتـ ل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

ثورة عالمية.. مبيعات السيارات الكهربائية تطيح بالبنزين بأكثر من النصف

قفزت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مستويات تاريخية حول العالم، متفوقة على سيارات البنزين بأكثر من النصف، في تحول جذري نحو الطاقة النظيفة.



آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

أعلنت جيب عن استدعاء آلاف السيارات بعد اكتشاف عيب خطير قد يهدد حياة السائقين، مما أثار موجة من القلق بين الملاك.



لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

قررت أودي وقف إنتاج أحدث طراز كهربائي لها بعد ضعف الطلب عليه، في خطوة تعكس تحديات سوق السيارات الكهربائية.