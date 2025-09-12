قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
126 حالة تعاطٍ للمخدرات.. ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية
سعر الدولار اليوم 12-9-2025
أيمن عاشور يلتقي قيادات مؤسسة STINT لتدويل التعليم
جدل واسع حول صورة روبن نيفيش وأرملة ديوجو جوتا.. القصة الكاملة
النور في وجوههم.. تكريم 1200 حافظ للقرآن الكريم بكفر غطاطي في الهرم
تفاصيل نظام امتحانات طلاب البكالوريا المصرية .. قرار عاجل من وزير التعليم
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر ومسجد السيدة نفيسة
الدقهلية: استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت من كل أسبوع بالمنصورة
بحجة السفر للعمل بالخارج.. سقوط أصحاب 6 شركات بتهمة النصب
عقار مائل جديد بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من المحافظة
آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير
غلق قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري بالتحرير .. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
عزة عاطف

أعلنت شركة ستيلانتيس عن استدعاء واسع يشمل ما يقرب من 100 ألف سيارة جيب، وذلك على خلفية مشكلات تقنية متنوعة، أبرزها فقدان قوة الدفع ومشكلات في الوسائد الهوائية.

وأوضحت السلطات الأمريكية أن سيارات الدفع الرباعي من جيب قد تواجه حملاً زائدًا على المعالج الدقيق لوحدة التحكم في حزمة البطارية، ما يؤدي أحيانًا إلى إعادة ضبطها. 

خلال هذه العملية، قد يفسر معالج التحكم الهجين الإشارة بشكل غير صحيح، وهو ما قد يتسبب في فقدان المحرك لقوته بشكل مفاجئ.

حوادث جيب دون إصابات

ذكرت الشركة أنها رصدت 96 سجلاً لخدمة العملاء، و110 تقارير ميدانية، بالإضافة إلى 320 سجلاً آخر يُحتمل أن تكون مرتبطة بالمشكلة. 

ورغم هذا الحجم من الشكاوى، أكدت ستيلانتيس أنه لم تسجل أي إصابات أو حوادث حتى الآن، مشيرة إلى أن الحل النهائي للمشكلة لا يزال قيد التطوير.

سبب مشكلات الوسائد الهوائية في الميني فان

يشمل الاستدعاء الثاني 985 مركبة من طرازات كرايسلر باسيفيكا وفوييجر موديل 2025. 

وتتمثل المشكلة في جيب أن الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية غير محكمة الإغلاق، ما قد يؤدي إلى تسرب الضغط أثناء انفتاحها وبالتالي تقليل فعاليتها في حماية الركاب.

تم اكتشاف العيب خلال اختبار تخفيف القذف على طراز باسيفيكا 2025، حيث فشلت السيارة في اجتياز شرط الانحراف المعياري، الأمر الذي دفع السلطات لفتح تحقيق موسع. 

وكشفت النتائج لاحقًا أن الخلل يعود إلى مشكلة في عملية تصنيع أحد الموردين.

أعلنت ستيلانتيس أنها ستقوم باستبدال الوسائد الهوائية الجانبية الستائرية المعيبة بأخرى محكمة الإغلاق، مؤكدة التزامها بمعالجة العيوب سريعًا للحفاظ على سلامة عملائها واستعادة ثقتهم.

جيب سيارات جيب عيوب جيب استدعاء سيارات جيب ستيلانتس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

تمساح

تمت تربيته بشكل غير قانوني.. معلومات توضح سبب ظهور تمساح نيلي في الإسكندرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 12-9-2025

الاهلي

بعد اعتذار الخطيب.. من يقود الأهلي في الانتخابات المقبلة؟

حسام غالي

علاء عزت: تصريحات حسام غالي خيانة لمواثيق وقيم الأهلي

ترشيحاتنا

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

البسيمة

طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

الزنجبيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل كل يوم

بالصور

آلاف السيارات من جيب تهدد سائقها بالقتـ ل بسبب عيب خطير

سيارة جيب
سيارة جيب
سيارة جيب

فستان كاجوال.. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهورها

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد