قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
عزة عاطف

كشفت تقارير حديثة أن أودي ألغت بهدوء خططها لإطلاق النسخة الكهربائية بالكامل من RS6، رغم ظهور نماذج أولية مموهة في وقت سابق. 

ونقل برنامج "توب جير" عن مصادر مطلعة داخل الشركة أن القرار جاء نتيجة ضعف الإقبال المتوقع على السيارات الكهربائية عالية الأداء، وهو ما دفع العلامة الألمانية لإعادة ترتيب أولوياتها.

آودي S6 E-tron الأقوى حاليًا

مع غياب النسخة الكهربائية من RS6، تبقى S6 E-tron الخيار الأقوى في المجموعة. 

فهي مزودة بمحركين كهربائيين يولدان ما يصل إلى 543 حصانًا، وتعتمد على منصة Premium Platform Electric (PPE) التي طورت بالتعاون مع بورش. 

وتأتي ببطارية 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى يتراوح بين 640 و670 كيلومترًا، ما يجعلها سيارة كهربائية عملية وقوية في الوقت نفسه.

الجيل الجديد من RS6 أفانت

رغم إلغاء النسخة الكهربائية، لم تخيب أودي آمال عشاق الأداء العالي. 

إذ تستعد لإطلاق الجيل الجديد من RS6 أفانت، المنافسة التقليدية لسيارة BMW M5 تورينج. 

وستتميز السيارة بتصميم خارجي هجومي يتضمن فتحات تهوية كبيرة، ورفارف عريضة، وأنبوبي عادم بيضاويين يعكسان الطابع الرياضي المميز لفئة RS. 

تشير التقارير الأولية إلى أن RS6 الجديدة ستعتمد على نظام هجين قابل للشحن يمنحها أداءً محسّنًا مقارنةً بسابقتها. 

وبينما دارت التكهنات حول استخدام محرك V6 مزدوج التوربو كأساس، إلا أن الحفاظ على محرك V8 يظل مرجحًا ليمنح السيارة شخصية65 مرحبا مليون مبروك عن RS5 أفانت الأصغر.

يشعر بعض المتابعين بخيبة أمل لإلغاء النسخة الكهربائية، لكن تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن يضع أودي في موقع متوازن. 

فهي تجمع بين قوة سيارات الأداء العالي والقدرة على القيادة اليومية بانبعاثات منخفضة، ما يجعلها خيارًا أكثر إقناعًا في السوق الحالي.

آودي آودي الكهربائية أودي RS4 سيارات آودي سيارات كهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الاهلي

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

فرنسا تستدعي السفير الروسي بعد اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا

أرشيفي

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة رابيد في لبنان

صورة أرشيفية

استطلاع: صراع العلمانيين والحريديم ثاني أخطر انقسام داخل إسرائيل

بالصور

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد