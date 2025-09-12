لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

كشفت تقارير حديثة أن أودي ألغت بهدوء خططها لإطلاق النسخة الكهربائية بالكامل من RS6، رغم ظهور نماذج أولية مموهة في وقت سابق.

ونقل برنامج "توب جير" عن مصادر مطلعة داخل الشركة أن القرار جاء نتيجة ضعف الإقبال المتوقع على السيارات الكهربائية عالية الأداء، وهو ما دفع العلامة الألمانية لإعادة ترتيب أولوياتها.

آودي S6 E-tron الأقوى حاليًا

مع غياب النسخة الكهربائية من RS6، تبقى S6 E-tron الخيار الأقوى في المجموعة.

فهي مزودة بمحركين كهربائيين يولدان ما يصل إلى 543 حصانًا، وتعتمد على منصة Premium Platform Electric (PPE) التي طورت بالتعاون مع بورش.

وتأتي ببطارية 100 كيلوواط/ساعة توفر مدى يتراوح بين 640 و670 كيلومترًا، ما يجعلها سيارة كهربائية عملية وقوية في الوقت نفسه.

الجيل الجديد من RS6 أفانت

رغم إلغاء النسخة الكهربائية، لم تخيب أودي آمال عشاق الأداء العالي.

إذ تستعد لإطلاق الجيل الجديد من RS6 أفانت، المنافسة التقليدية لسيارة BMW M5 تورينج.

وستتميز السيارة بتصميم خارجي هجومي يتضمن فتحات تهوية كبيرة، ورفارف عريضة، وأنبوبي عادم بيضاويين يعكسان الطابع الرياضي المميز لفئة RS.

تشير التقارير الأولية إلى أن RS6 الجديدة ستعتمد على نظام هجين قابل للشحن يمنحها أداءً محسّنًا مقارنةً بسابقتها.

وبينما دارت التكهنات حول استخدام محرك V6 مزدوج التوربو كأساس، إلا أن الحفاظ على محرك V8 يظل مرجحًا ليمنح السيارة شخصية65 مرحبا مليون مبروك عن RS5 أفانت الأصغر.

يشعر بعض المتابعين بخيبة أمل لإلغاء النسخة الكهربائية، لكن تقديم نسخة هجينة قابلة للشحن يضع أودي في موقع متوازن.

فهي تجمع بين قوة سيارات الأداء العالي والقدرة على القيادة اليومية بانبعاثات منخفضة، ما يجعلها خيارًا أكثر إقناعًا في السوق الحالي.