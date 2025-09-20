ستيلانتيس تجهز شاحنة رام جديدة لمنافسة عمالقة الفئة المتوسطة ‏في 2027 ‏

كشفت مجموعة ستيلانتيس عن خطتها لإطلاق شاحنة رام متوسطة الحجم عام ‏‏2027، في خطوة تهدف لمواجهة طرازات راسخة مثل فورد رينجر وتويوتا تاكوما ‏وشيفروليه كولورادو.‏

ويمثل هذا التوجه انتقال الشاحنة رام خارج نطاق الشاحنات الكبيرة، سعيا لتعزيز ‏حضورها في واحدة من أكثر الفئات نموا في السوق الأميركية والعالمية.‏

و أوضح ‏الرئيس التنفيذي للشركة أنطونيو فيلوزا، بعد اطلاعه على النموذج ‏التجريبي للشاحنة في ديترويت أن التصميم يحمل بصمة رام الكلاسيكية لكن بروح ‏عصرية تلائم متطلبات العملاء الحاليين.‏

وستعتمد الشاحنة على منصة ‏Body-on-Frame‏ المعروفة بالصلابة، مع توفير ‏خيارات متعددة للمحركات تشمل البنزين والهايبرد القابل للشحن، إلى جانب احتمال ‏تقديم نسخة كهربائية مستقبلا، ما يمنح رام مرونة لمواكبة مختلف احتياجات السوق.‏

التصنيع سيكون في مصنع بلفيدير بولاية إلينوي، مع توقعات بطرحها أولا بخيار ‏الكابينة المزدوجة لتكون منافسا مباشرا للطرازات الأكثر مبيعا.‏

وبدخول الشاحنة رام هذا القطاع، تسعى لاقتناص حصة من سوق شديد التنافسية، ‏معتمدة على سمعتها في المزج بين القوة والفخامة والتقنيات الحديثة، فخطوة 2027 ‏لا تمثل مجرد إضافة لطراز جديد، بل محاولة استراتيجية لتثبيت مكانة رام بين أبرز ‏الأسماء في الشاحنات المتوسطة.‏