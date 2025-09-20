الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

كشفت لامبورجيني عن طرازها الجديد "فينومينو" خلال أسبوع مونتيري للسيارات، والذي تعد أقوى سيارة تصنعها الشركة حتى الان، بمواصفات فريدة وإنتاج محدود لا يتجاوز 29 نسخة فقط على مستوى العالم.

تعتمد فينومينو على منصة ريفويلتو بمحرك V12، لكنها تأتي بتصميم خارجي جديد كليا أكثر شراسة وانسيابية، حيث تم تعديل الواجهة الأمامية بالكامل مع مصابيح LED حادة، وفتحات تهوية ضخمة، بالإضافة إلى غطاء محرك جديد وأكصدام أمامي يحمل شريطا تمييزيا ملونا.

وتاتي لامبورجيني فينومينو ‏بمحرك ‏V12‎‏ سعة 6.5 لتر ليولد 833 حصانا بدلا من 814، ‏إلى جانب بطارية هجينة أكبر بسعة 7 كيلوواط/ساعة، ما يرفع القوة الإجمالية إلى ‏‏1,065 حصانا، هذا يمكن فينومينو من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.4 ‏ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س، ومدى كهربائي يصل إلى 20 كم.‏

من جوانب لامبورجيني فينومينو، تظهر ملامح القوة بوضوح مع مداخل هواء خلف الأبواب وأقواس عجلات مصقولة، بينما تتألق الخلفية بغطاء محرك من ألياف الكربون، ومصابيح على شكل Y، وأربع مخارج عادم متمركزة في المنتصف.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لامبورجيني فينومينو، فهي تتشابه إلى حد كبير مع ريفويلتو، مع نفس توزيع الشاشات وعجلة القيادة الرياضية.

أما السعر، فيبدأ من 3 ملايين يورو أي ما يقارب 170 مليون جنيه مصري، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات لامبورجيني حصرية وفخامة على الإطلاق.