مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
سعر الذهب اليوم السبت.. اعرف عيار 21 وصل كام
بغرض تهجير دائم.. إسرائيل تهدم منازل فلسطينيين في غزة
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
بالصور

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
كريم عاطف

كشفت لامبورجيني عن طرازها الجديد "فينومينو" خلال أسبوع مونتيري للسيارات، والذي تعد أقوى سيارة تصنعها الشركة حتى الان، بمواصفات فريدة وإنتاج محدود لا يتجاوز 29 نسخة فقط على مستوى العالم.

تعتمد فينومينو على منصة ريفويلتو بمحرك V12، لكنها تأتي بتصميم خارجي جديد كليا أكثر شراسة وانسيابية، حيث تم تعديل الواجهة الأمامية بالكامل مع مصابيح LED حادة، وفتحات تهوية ضخمة، بالإضافة إلى غطاء محرك جديد وأكصدام أمامي يحمل شريطا تمييزيا ملونا.

وتاتي لامبورجيني فينومينو ‏بمحرك ‏V12‎‏ سعة 6.5 لتر ليولد 833 حصانا بدلا من 814، ‏إلى جانب بطارية هجينة أكبر بسعة 7 كيلوواط/ساعة، ما يرفع القوة الإجمالية إلى ‏‏1,065 حصانا، هذا يمكن فينومينو من التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 2.4 ‏ثانية، بسرعة قصوى تصل إلى 350 كم/س، ومدى كهربائي يصل إلى 20 كم.‏

من جوانب لامبورجيني فينومينو، تظهر ملامح القوة بوضوح مع مداخل هواء خلف الأبواب وأقواس عجلات مصقولة، بينما تتألق الخلفية بغطاء محرك من ألياف الكربون، ومصابيح على شكل Y، وأربع مخارج عادم متمركزة في المنتصف.

أما المقصورة الداخلية للسيارة لامبورجيني فينومينو، فهي تتشابه إلى حد كبير مع ريفويلتو، مع نفس توزيع الشاشات وعجلة القيادة الرياضية. 

أما السعر، فيبدأ من 3 ملايين يورو أي ما يقارب 170 مليون جنيه مصري، ما يجعلها واحدة من أكثر سيارات لامبورجيني حصرية وفخامة على الإطلاق.

لامبورجيني فينومينو سيارات كهربائية سيارات لامبورجيني

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. هل يجوز قضاؤها بعد صلاة الظهر أو العصر؟

دار الإفتاء

صلاة الضحى .. هل يجوز أداؤها 4 ركعات بتشهد واحد وقبل الظهر مباشرة؟

الأذكار

حكم ترديد الأذكار والأدعية بأحكام التلاوة القرآنية .. دار الإفتاء توضح

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

