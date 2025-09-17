على قد الإيد.. اركب 5 سيارات سيدان ‏ بـ 200 ألف جنيه ‏

سوق السيارات المستعملة في مصر يشهد انتعاشا ملحوظا في الفترة الأخيرة، بعد حدوث انخفاضات في أسعار السيارات الزيرو.

ولكن يواجه السوق المحلي بعض التحديات مثل غياب التسعير العادل، وانتشار السيارات التي تعرضت لحوادث أو بها عيوب فنية دون الإفصاح عنها، إلى جانب استخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة لمعرفة متوسط الأسعار وحالة السوق، وهو ما ساعد على زيادة الوعي لدى المستهلك المصري وتقليل نسب التعرض للاحتيال.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات سيدان ‏مستعملة بمتوسط سعري 200 الف جنيه: ‏

1- شيفروليه لانوس

تاتي شيفروليه لانوس موديل 2009 ، بمحركا رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصانا، وعزم دوران أقصى يبلغ 128 نيوتن مترا، وناقل حركة يدوي بخمس سرعات.

تصل السيارة إلى سرعة 100 كم/ساعة من الثبات في غضون 13.1 ثانية، وتتميز بخزان وقود سعة 45 لترا، و4 مكبرات صوت، ومكيف هواء.

وتاتي السيارة داخل سوق المستعمل المحلي بمتوسط سعر 200 الف جنيه مع الزيادة او النقصان على حسب الحالة الفنية .

2- كيا سيفيا

تاتي مواصفات كيا سيفيا موديل 2000 حسب البلد ونوع المحرك، حيث توفر محركات بسعة 1.3 أو 1.5 أو 1.6 لتر، وقد تحتوي على تجهيزات أساسية مثل المكيف والزجاج الكهربائي، ونظام صوت، وقفل مركزي في الطرازات الأعلى.

تشمل المواصفات الأساسية للسيارة كيا سيفيا تصميما تقليديا، وتعتبر من السيارات الاقتصادية والمناسبة للاستخدام اليومي في ذلك الوقت.

وتاتي السيارة داخل سوق المستعمل المحلي بمتوسط سعر 200 الف جنيه مع ‏الزيادة او النقصان على حسب الحالة الفنية .‏

3- نيسان صنى

تاتي نيسان صني موديل 1999 بمحركات مختلفة سعة 1.3، 1.5، أو 1.6 لتر بقوة تتراوح بين 80 و 105 حصانا، وناقل حركة يدوي بـ 5 سرعات أو أوتوماتيكي بـ 4 سرعات، مع هيكل سيدان بأربعة أبواب.

تتوفر السيارة بخيارات تجهيز مختلفة مثل قفل مركزي، مرايا كهربائية، توجيه معزز، ونوافذ كهربائية.

وتاتي السيارة داخل سوق المستعمل المحلي بمتوسط سعر 200 الف جنيه مع ‏الزيادة او النقصان على حسب الحالة الفنية .‏

4- تويوتا كورولا

تنوعت مواصفات تويوتا كورولا موديل 1993 في مصر بين محرك كربيراتير 1300 سي سي بقوة 88 حصان وناقل حركة يدوي، ومحرك حقن وقود 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تتميز السيارة بتصميم خارجي أنيق بمصابيح أمامية وخلفية وإشارات أمامية، مع صدادات ومرايا بنفس لون السيارة، وتضم المقصورة من الداخل تكييف، زجاج كهربائي، نظام صوت، وعدادات قياسية.

وتاتي السيارة داخل سوق المستعمل المحلي بمتوسط سعر 200 الف جنيه مع ‏الزيادة او النقصان على حسب الحالة الفنية .‏

5- هيونداي اكسنت

تتوفر هيونداي أكسنت موديل 2006 بمحرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بقوة 112 حصانا، ومتوفرة بناقل حركة يدوي 5 سرعات أو أوتوماتيك 4 سرعات، وتتسارع إلى 100 كم/س في 9.4 ثانية في النسخة المانيوال و12 ثانية في الأوتوماتيك.

تتميز بتصميم خارجي جذاب بشبكة أمامية، مصابيح أمامية وخلفية، وصدادين بنفس لون السيارة، الداخلية تشمل التكييف، الزجاج الكهربائي، وفرش مقاعد الجلد، مع عدادات للسرعة والحرارة والوقود.

وتاتي السيارة داخل سوق المستعمل المحلي بمتوسط سعر 200 الف جنيه مع ‏الزيادة او النقصان على حسب الحالة الفنية .‏