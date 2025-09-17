في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

بعد إعلان فورد إيقاف إنتاج سيارتها الشهيرة "فوكاس" بنهاية نوفمبر 2025، بدأت التسريبات تتحدث عن عودة الاسم العريق في شكل جديد تماما، حيث من المتوقع أن تطرح فوكاس مجددا في عام 2027 ولكن كسيارة SUV هذه المرة،

عودة فوكاس الشهيرة، والتي ظهرت لأول مرة عام 1998، ومرت بأربعة أجيال ‏اخرها الجيل الرابع الذي طرح في 2018، كسيارة ‏SUV‏ قد يعيد إحياء اسمها لكن بروح جديدة تتماشى مع توجهات ‏السوق المستقبلية، وهذا ما أكدته خطة الشركة للتحول نحو المركبات متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.

بحسب تقارير إعلامية ستنتج فوكاس SUV الجديدة في مصنع فورد بإسبانيا، وستعتمد على منصة C2 المعروفة، وهي نفسها التي بني عليها طراز "مونديو"، وتشير المعلومات إلى أن السيارة ستكون أقرب في الحجم إلى "فورد إيدج"، لكنها لن تكون بديلا مباشرا لها.

كما أن خيارات المحركات المتوقعة للسيارة فورد فوكاس SUV‏ الجديدة ‏تشمل نسخ هجينة خفيفة، و نسخ هجينة قابلة للشحن (PHEV)، ونسخة كهربائية بالكامل .

هذا التحول يأتي بعد قرار فورد بإيقاف عدة طرازات كلاسيكية مثل فييستا، فيوجن، وتوروس، وذلك في إطار استراتيجية تركز على المركبات الأعلى طلبا عالميا.