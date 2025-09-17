قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
كريم عاطف

بعد إعلان فورد إيقاف إنتاج سيارتها الشهيرة "فوكاس" بنهاية نوفمبر 2025، بدأت التسريبات تتحدث عن عودة الاسم العريق في شكل جديد تماما، حيث من المتوقع أن تطرح فوكاس مجددا في عام 2027 ولكن كسيارة SUV هذه المرة، 

عودة فوكاس الشهيرة، والتي ظهرت لأول مرة عام 1998، ومرت بأربعة أجيال ‏اخرها الجيل الرابع الذي طرح في 2018، كسيارة ‏SUV‏ قد يعيد إحياء اسمها لكن بروح جديدة تتماشى مع توجهات ‏السوق المستقبلية، وهذا ما أكدته خطة الشركة للتحول نحو المركبات متعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية.

بحسب تقارير إعلامية ستنتج فوكاس SUV الجديدة في مصنع فورد بإسبانيا، وستعتمد على منصة C2 المعروفة، وهي نفسها التي بني عليها طراز "مونديو"، وتشير المعلومات إلى أن السيارة ستكون أقرب في الحجم إلى "فورد إيدج"، لكنها لن تكون بديلا مباشرا لها.

كما أن خيارات المحركات المتوقعة للسيارة فورد فوكاس SUV‏ الجديدة ‏تشمل نسخ هجينة خفيفة، و نسخ هجينة قابلة للشحن (PHEV)، ونسخة كهربائية بالكامل .

هذا التحول يأتي بعد قرار فورد بإيقاف عدة طرازات كلاسيكية مثل فييستا، فيوجن، وتوروس، وذلك في إطار استراتيجية تركز على المركبات الأعلى طلبا عالميا.

فورد فوكاس فوكاس SUV فورد فوكاس سيارات فورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

نائبة: العدوان الإسرائيلي على غزة جريمة حرب جديدة تهدد استقرار المنطقة

النائب الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى

برلماني: العدوان الإسرائيلي على غزة يكشف عجز المجتمع الدولي وازدواجية معاييره

النائب عاطف المغاورى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب

نائب: استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 60 % تفعيل لقانون التخطيط العام للدولة

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد