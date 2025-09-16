قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

فعاليات بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 لسيارات الكارتنج .. فيديو

كريم عاطف   -  
تصور ابراهيم قنديل

اختتمت الجولة السادسة والختامية من بطولة كأس إيزى كارت مصر 2025 – EasyKart Trophy Egypt ، والتى جاءت كحدث تكريمى لروح شهيد رياضة السيارات المصرية الكابتن هيثم سمير ووالد البطل الصاعد بفئة "الجونيورز" المتسابق يوسف هيثم، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبإشراف من نادى السيارات والرحلات المصرى.

وشهدت الجولة السادسة من بطولة كأس إيزى كارت مصر والتي اقيمت على مضمار حلبة Curve Karting بمركز القيادة الآمنة، تصاعد حدة المنافسة بين الفئتين الأكبر وهما "الجونيورز" 100 ، والسنيورز 125 ، وخاصة مع كونها الجولة الختامية لموسم 2025 والتى سيتم من خلالها تأكيد المركز الأول والثانى للموسم ككل بكل فئة والذين سيشاركون بالنهائيات العالمية التى سيتم تنظيمها ببدايات شهر أكتوبر المقبل بإيطاليا، وقد شارك بفئة الـ (100 cc) عدد 5 متسابقين ، فيما شارك بفئة الـ (125 cc) عدد 5 متسابقين أيضاً.

وخلال يومى التجارب الحرة والسباقات التأهيلية برزت شدة المنافسة بين متصدرى البطولة لفئة (100 cc) مع كل من محمد محمود راتب ، ويوسف هيثم سمير، فيما إزدادت شدة المنافسة بفئة الـ (125 cc) بين نور أبو الوفا وياسين عطية اللذان حيث قدم كل منهما أداءاً متميزاً تم ترجمته بصعودهما على منصة الفوز إلى جانب زين الشهاوى.

ووعد رونى سالا الرئيس التنفيذى لمجموعة birelart العالمية، على تنظيم مصر حدث أو حدثين دوليين يقترب مستواهما من مستوى النهائيات الدولية السنوية لبطولة Easy Kart ، من أجل وضع مصر بشكل أكبر على الخريطة الرياضية لبطولات الكارتينج الدولية بشكل عام وبطولات Easy Kart  بشكل خاص ، ومن جانب آخر لتحقيق المزيد من فرص التعرف على الأبطال العالميين والإحتكاك الرياضى بينهم والأبطال المحليين.

وأكد محمود راتب منظم البطولة، على سعيه الدائب لرفع مستوى هذه البطولة والإستثمار الفنى واللوجيستى الكامل لتحقيق المزيد من النجاحات لها وخاصة مع تنظيمها على مستوى ثلاثة حلبات موزعة بين القاهرة والعريش والساحل الشمالى ، وذلك بالإضافة للعديد من صور الدعم المادى والفنى الذى يقدم للمتسابقين فى رؤية واضحة منه نحو خلق جيل جديد من متسابقى المستقبل لفئات أعلى برياضة السيارات، سواء بسباقات الفورمولا بفئاتها المختلفة ، أو حتى بسباقات الحلبات الأخرى وعلى رأسها الـ جى تى .

أما عن السباقات النهائية للجولة الخامسة من بطولة (كأس إيزى كارت مصر 2025) فقد تمكن من الفوز فى السباقات النهائية للجولة كل من:

- بفئة 100 للجونيورز: حصد المركز الأول المتسابق/ يوسف هيثم سمير (كارت رقم 288)  وبالمركز الثانى جاء المتسابق/ محمد راتب (كارت رقم 206)، وليكمل منصة التتويج ثالثاً المتسابق/ يوسف رشدى (كارت رقم 244).

- وبفئة 125 للكبار: وقف بالمركز الأولى على منصة التتويج .. المتسابق/ ياسين عطية (كارت رقم 374)  ، وليليه بالمركز الثانى المتسابق/ زين الشهاوى (كارت رقم 317) ، بينما أكملت منصة التتويج بالمركز الثالث المتسابقة/ نور أبو الوفا (كارت رقم 312)

وبالتالي سيصعد كلا من يوسف هيثم سمير و محمد محمود راتب بفئة الـ 100 c، و زين الشهاوى و نور أبو الوفا بفئة الـ 125 cللتسابق بالختام العالمى لبطولة (Easy Kart) التى سيتم إستضافتها بإيطاليا خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل .

ولمشاهدة فيديو فعاليات البطولة من خلال اللينك التالي : 

كأس إيزى كارت مصر هيثم سمير رياضة السيارات اخبار السيارات سيارات الكارتنج

