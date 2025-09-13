5 سيارات "زيرو" Suv بأقل من 1.5 مليون جنيه في السوق المصري

يشهد سوق السيارات الجديدة في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من التراجع النسبي في الأسعار، بعد موجة من الارتفاعات الحادة التي استمرت منذ عام 2022 بسبب أزمة الاستيراد وسعر الدولار ونقص المعروض.

ويأتي انخفاض أسعار السيارات نتيجة لتحسن نسبي في وفرة الطرازات داخل السوق وخاصة السيارات الصينية، وزيادة العروض الترويجية من قبل الوكلاء والتجار بهدف تحفيز المبيعات.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على ‏5 سيارات ‏SUV‏ بسعر أقل من مليون ونصف المليون جنيه " زيرو" في مصر ‏:

1- شيري تيجو 8 برو

تنتمي شيري تيجو 8 برو موديل 2025 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 197 حصانا وعزم دوران يصل إلى 290 نيوتن/ متر.

وتم تزويد السيارة بناقل حركة سباعي السرعات من طراز "DCT"، مما يعزز من كفاءتها في استهلاك الوقود وأداء القيادة.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي المصر، فتاتي :

- Luxury 2025 بسعر 1,375,000 جنيه

- Luxury 2026 بسعر 1,375,000 جنيه

- Flagship 2025 بسعر ‏1,475,000 جنيه

- Flagship 2026 بسعر ‏1,475,000 جنيه

2- جيتور X70

تتوفر سيارة جيتور X70 بخيارين أساسيين للمحرك: محرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد حوالي 154-156 حصاناً وعزم دوران يتراوح بين 210-230 نيوتن متر، مقترناً بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات أو 6 سرعات DCT.

كما أن هناك فئات من جيتور X70 بلس تأتي بمحركات أكبر مثل محرك 1.6 لتر أو محرك 2.0 لتر تيربو يولد قوة أعلى، مع توفر ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض بـ 7 سرعات.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي المصر، فتاتي :‏

- Comfort 2026 بسعر ‏1,030,000 جنيه

- Luxury 2026 بسعر ‏1,150,000 جنيه

3- شيري تيجو 7 برو

تعتمد سيارة شيري تيجو 7 برو على محرك تيربو بسعة 1.5 لتر يولد قوة تتراوح بين 145 و154 حصانًا وعزم دوران يبلغ حوالي 210-230 نيوتن متر.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) ذي 6 سرعات، مما يوفر أداء سلسا وكفاءة جيدة في استهلاك الوقود، حيث تستهلك حوالي 6.8 إلى 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي المصر، فتاتي :‏

- Comfot 2025 بسعر ‏1,110,000 جنيه

- Comfot 2026 بسعر ‏1,130,000 جنيه

- Luxury 2025 بسعر ‏1,210,000 جنيه

- Luxury 2026 بسعر ‏1,230,000 جنيه

4- رينو داستر

تتوفر رينو داستر 2025 بمحركين، أحدهما سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 150 حصان وعزم دوران 250 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وآخر بسعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات أو يدوي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلي المصر، فتاتي :‏

- Vision 2025 بسعر 1,190,000 جنيه

- H1 2026 بسعر ‏1,224,900 جنيه

- Dynamic 2025 بسعر ‏1,240,000 جنيه

- Signature 2025‎ بسعر ‏1,290,000 جنيه

- H2 2026 ‎ بسعر ‏1,324,900 جنيه

- H3 2026 ‎ بسعر ‏1,399,900 جنيه

5- شانجان cs55 بلس

تأتي سيارة شانجان CS55 بلس موديل 2025 بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، بقوة 185 حصان وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن.متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض (DCT) بسبع سرعات.

وعن سعر السيارة داخل السوق المحلي المصر، فتأتي :‏

- Elite ( Local ) 2026 بسعر 1,050,000 جنيه

- Premium ( Local) 2026 بسعر 1,180,000 جنيه

- Elite 2025 بسعر 1,235,000 جنيه

- Premium 2025 بسعر 1,340,000 جنيه

- Flagship 2025 بسعر 1,410,000 جنيه