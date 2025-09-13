قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
كيفية حجز أراضي الإسكان 2025 .. أسعار المتر فى القطع المميزة
بيان عاجل من الخارجية القطرية بشأن القمة العربية في الدوحة
مصر تشارك في البيان المشترك حول "استعادة السلام والأمن في السودان"
فعاليات مكثفة في شرم الشيخ تزامنا مع أول اجتماع لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط| فيديو
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية مع نظرائه من السعودية وباكستان وتركيا
100 يوم صحة: قدمنا 86 مليون خدمة طبية مجانية خلال 59 يوما
تطبق غدا.. فرض رسوم على واردات الحديد والصلب بقيمة 4613 جنيهًا للطن
مقتـ.ل 12 جنديا باكستانيا في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد
وزير الرياضة يودع بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة المتوجهة إلى تشيلي ..صور
احترس.. خطأ شائع عند الركوع يبطل الصلاة والإفتاء تحذر منه
واشنطن تضغط على مجموعة السبع لفرض جمارك 100% على الهند والصين..ما السبب؟
تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

كريم عاطف

تجد شركة تسلا نفسها مجددا تحت الأضواء، لكن هذه المرة ليس بسبب ابتكار تقني جديد، بل نتيجة جدل واسع أثارته وثائق رسمية أعادت صياغة مفهوم "القيادة الذاتية الكاملة". 

يواجه اليوم ‏ إيلون ماسك الذي اعتاد طمأنة المستثمرين والعملاء بأن سياراته على وشك أن تصبح مستقلة تمامًا، تساؤلات صعبة حول مصداقية هذه الوعود.

الوثائق المرفوعة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تكشف أن مجلس إدارة تسلا عدل مؤخرا تعريف نظام FSD في إطار خطة تعويضات ضخمة قد تصل قيمتها إلى تريليون دولار لماسك، لكن الجديد أن الشركة تخلت عن المعايير المعتمدة عالميا، لتقدم توصيفا فضفاضا يعتبر النظام مجرد "تقنية متقدمة قادرة على أداء مهام القيادة في ظروف معينة"، دون أي التزام بمستويات الأتمتة التي وضعتها جمعية مهندسي السيارات.

بهذا التعريف، أصبحت الحزمة الحالية من تسلا التي لا تزال مصنفة ضمن المستوى الثاني وتتطلب متابعة السائق الكاملة تدخل في نطاق "القيادة الذاتية الكاملة"، وهو ما يفتح الباب أمام الشركة لاحتساب أي تطوير بسيط كخطوة نحو هدفها النهائي، وبالتالي تعزيز إنجازاتها على الورق وربطها بمكافات ماسك.

هذه الخطوة أثارت موجة انتقادات، خصوصا أن المصطلح ذاته قد يكون مضللا للمستهلكين، الجهات التنظيمية في كاليفورنيا، مثل إدارة المركبات الآلية، تواصل معركتها القانونية ضد تسلا بشأن استخدام هذا التعبير، في حين دفعت الضغوط الشركة إلى تغيير الاسم في الأسواق: "القيادة الذاتية الكاملة (مع إشراف)" في الولايات المتحدة، و"القيادة الذكية المساعدة" في الصين.

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

تدريبات طلائع مطروح

لإعداد جيل قادر على الحوار والمشاركة .. تدريبات برلمانية لطلائع مطروح

الصيد بطور سيناء

أخبار جنوب سيناء| فرحة الصيادين بعودة الصيد على مراكب الشانشولا.. تخفيضات فى معرض أهلا مدارس

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال بمشاركة اللاعبين الاولمبيين

توزيع جوائز مسابقة رفع الأثقال في بطولة الشركات بمشاركة الأولمبيين

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

