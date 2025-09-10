قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوائز بـ ربع مليون جنيه.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد اختبارات مسابقة القراءة الحرة
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أسامة أبو المجد: خفض الفائدة يدعم مبيعات السيارات وتوسع العلامات الصينية في مصر

كريم عاطف

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ونائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% سيكون له تأثير إيجابي مباشر على سوق السيارات المصري، مشيرا إلى أن أكثر من 70% من عمليات شراء السيارات تتم عبر التمويل البنكي، ما يجعل تكلفة القروض عنصرا حاسما في قرارات الشراء.

استيراد السيارات

وأضاف أبو المجد في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن السوق يشهد بالفعل حالة من التحسن، مدفوعة بتراجع أسعار السيارات وزيادة المعروض، متوقعا مزيدا من النمو خلال الشهور المتبقية من العام، خاصة مع استمرار توجه الحكومة نحو دعم الصناعة وخفض تكلفة الإنتاج.

وأوضح أبو المجد أن الأوضاع التجارية العالمية، وعلى رأسها التوتر بين الولايات المتحدة والصين، دفعت الأخيرة للبحث عن أسواق بديلة، وكانت مصر من أبرز هذه الأسواق، ما ساهم في دخول العديد من العلامات الصينية الجديدة إلى السوق المحلي.

وتابع نائب رئيس شعبة السيارات  "الصين تمتلك اليوم الريادة في تصنيع السيارات الكهربائية، ونتوقع أن نشهد توسعا كبيرا للعلامات الصينية في السوق المصري بنهاية 2025، وهو ما سيزيد من حجم المنافسة ويمنح المستهلكين مزيدا من الخيارات".

وأكد أن خفض الفائدة لا ينعكس فقط على المستهلكين، بل يسهم أيضا في تحفيز المصانع على زيادة الإنتاج بفضل تراجع تكلفة التمويل، ما يعزز فرص الصناعة المحلية ويدعم استقرار السوق.

المستشار أسامة أبو المجد رابطة تجار السيارات شعبة السيارات البنك المركزي خفض أسعار الفائدة سوق السيارات المصري

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

جنازة الراحل عمرو ستين

وصول جثمان الفنان الراحل عمرو ستين لمسجد الشرطة بالشيخ زايد

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

