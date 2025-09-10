تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

أعلنت شركة لوتس البريطانية عن طرازها الجديد كليا إيفايا 2026، والذي يرسخ مكانته كأسرع وأقوى سيارة كهربائية على الإطلاق، ليعيد تعريف مفهوم الهايبركار في العصر الحديث، حيث سيقتصر إنتاجها على 130 نسخة فقط، ما يمنحها ندرة وقيمة استثنائية في سوق السيارات الفاخرة.

وتأتي لوتس إيفايا 2026 بمحرك كهربائي رباعي يتكون من أربعة محركات مستقلة، واحد لكل عجلة، ما يمنحها نظام دفع متكامل مع تقنية توزيع العزم الذكي (Torque Vectoring)، وتصل القوة الإجمالية إلى 2011 حصان مع عزم دوران يبلغ 1704 نيوتن متر، لتتمكن من الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س في أقل من 3 ثوان، ومن صفر إلى 300 كم/س في أقل من 9 ثوان، بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س.

ويعكس التصميم الخارجي شخصية السيارة الاستثنائية، حيث اعتمدت لوتس على هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون وخطوط انسيابية مدروسة، إضافة إلى فتحات هوائية ضخمة من نوع "Venturi" تسمح بمرور الهواء عبر السيارة لتعزيز الثبات وتقليل المقاومة، كما استبدلت الشركة المرايا الجانبية بكاميرات رقمية حديثة لزيادة الكفاءة الهوائية ومنح مظهر أكثر تطورا.

في المقصورة، تجمع إيفايا بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، مع مقاعد كربونية مكسوة بجلد ألكانتارا الفاخر، وعجلة قيادة مستوحاة من سيارات السباق، ولوحة عدادات رقمية متكاملة تعرض بيانات البطارية والمدى وأوضاع القيادة، أما الأبواب فتفتح لأعلى بأسلوب “Dihedral”، لتضفي لمسة مستقبلية فريدة.

ورغم تركيزها على الأداء، لم تغفل لوتس جانب الأمان، إذ زودت السيارة بمكابح كربون-سيراميك عالية الكفاءة، وهيكل كربوني صلب، إضافة إلى نظام توجيه هيدروليكي كهربائي يضمن استجابة دقيقة وثباتا عند السرعات العالية.

أما من ناحية المدى، فتستطيع إيفايا قطع مسافة تصل إلى 314 كم وفق دورة WLTP، بينما يدعم نظامها إمكانية الشحن السريع من 10% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 350 كيلوواط، مع خيار الشحن المنزلي بقدرة 11 كيلوواط في أقل من ثماني ساعات.

ولم تكشف الشركة حتى الان عن سعرها الرسمي في السوق السعودي، إلا أن السعر العالمي يقدر بنحو 2 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 10 ملايين ريال سعودي).