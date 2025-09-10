قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد الطيب يتفقد منشآت صحية بأبو قرقاص بالمنيا لدعم جودة الخدمات
بالتنسيق مع الحكومة.. رئيس الوزراء: البنك المركزي هو المعني بالسياسة النقدية وله القرار في سعر الفائدة
الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيراني حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة
لو ضاع .. استعد كارت شحن عداد الكهرباء
رئيس مجلس الوزارء يكشف حقيقة رفع أسعار الكهرباء
رئيس الوزراء: وضع برنامج للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط وحصرها
حكم تشغيل القرآن في المنزل عند الخروج منه.. أمين الإفتاء: جائز شرعا بشرط
مدبولي: لا زيادة في أسعار الكهرباء خلال هذه المرحلة
مدبولي: 500 مليون دولار حجم الاستثمارات بين مصر وتونس.. ونأمل وصولها إلى مليار دولار
رئيس الوزراء يكشف عن اجتماعات مكثفة لتوطين الطاقة المتجددة في مصر
دعاء جوف الليل لتفريج الكرب وقضاء الحاجة.. احرص عليه يوميا سيغير حياتك
رئيس الوزراء: تطوير وسط البلد يحافظ على التراث.. والصادرات زادت 20%
تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

كريم عاطف

أعلنت شركة لوتس البريطانية عن طرازها الجديد كليا إيفايا 2026، والذي يرسخ مكانته كأسرع وأقوى سيارة كهربائية على الإطلاق، ليعيد تعريف مفهوم الهايبركار في العصر الحديث، حيث سيقتصر إنتاجها على 130 نسخة فقط، ما يمنحها ندرة وقيمة استثنائية في سوق السيارات الفاخرة.

وتأتي لوتس إيفايا 2026 بمحرك كهربائي رباعي يتكون من أربعة محركات مستقلة، واحد لكل عجلة، ما يمنحها نظام دفع متكامل مع تقنية توزيع العزم الذكي (Torque Vectoring)، وتصل القوة الإجمالية إلى 2011 حصان مع عزم دوران يبلغ 1704 نيوتن متر، لتتمكن من الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س في أقل من 3 ثوان، ومن صفر إلى 300 كم/س في أقل من 9 ثوان، بينما تبلغ سرعتها القصوى 350 كم/س.

ويعكس التصميم الخارجي شخصية السيارة الاستثنائية، حيث اعتمدت لوتس على هيكل مصنوع بالكامل من ألياف الكربون وخطوط انسيابية مدروسة، إضافة إلى فتحات هوائية ضخمة من نوع "Venturi" تسمح بمرور الهواء عبر السيارة لتعزيز الثبات وتقليل المقاومة، كما استبدلت الشركة المرايا الجانبية بكاميرات رقمية حديثة لزيادة الكفاءة الهوائية ومنح مظهر أكثر تطورا.

في المقصورة، تجمع إيفايا بين الطابع الرياضي والتقنيات الحديثة، مع مقاعد كربونية مكسوة بجلد ألكانتارا الفاخر، وعجلة قيادة مستوحاة من سيارات السباق، ولوحة عدادات رقمية متكاملة تعرض بيانات البطارية والمدى وأوضاع القيادة، أما الأبواب فتفتح لأعلى بأسلوب “Dihedral”، لتضفي لمسة مستقبلية فريدة.

ورغم تركيزها على الأداء، لم تغفل لوتس جانب الأمان، إذ زودت السيارة بمكابح كربون-سيراميك عالية الكفاءة، وهيكل كربوني صلب، إضافة إلى نظام توجيه هيدروليكي كهربائي يضمن استجابة دقيقة وثباتا عند السرعات العالية.

أما من ناحية المدى، فتستطيع إيفايا قطع مسافة تصل إلى 314 كم وفق دورة WLTP، بينما يدعم نظامها إمكانية الشحن السريع من 10% إلى 80% في غضون 18 دقيقة فقط باستخدام شاحن بقدرة 350 كيلوواط، مع خيار الشحن المنزلي بقدرة 11 كيلوواط في أقل من ثماني ساعات.

ولم تكشف الشركة حتى الان عن سعرها الرسمي في السوق السعودي، إلا أن السعر العالمي يقدر بنحو 2 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب 10 ملايين ريال سعودي).

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سلمي ابو ضيف وشريهان

كنت هعيط من الفرحة.. سلمي أبو ضيف تتحدث عن رسالة شريهان لها

تامر ضيائي وأرملته الراحلة

نقابة المهن التمثيلية تنعى أرملة الفنان تامر ضيائي

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

أعراض وأسباب التهاب المفاصل الروماتويدي

تعرّف على «لوتس إيفايا» موديل 2026 أسرع سيارة كهربائية في العالم

ليلى عبد اللطيف تتصدر الترند بعد أحداث إسرائيل وقطر

طريقة عمل البسلة بالجزر خطوة بخطوة

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

شيرين عبد الوهاب

غالية علينا يا بلادنا.. شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

