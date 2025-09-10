بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

تعد إضاءة لمبة زيت المحرك في لوحة القيادة ثاني أكثر الأضواء المزعجة بعد ضوء فحص المحرك، لكنها الأخطر على الإطلاق.

في معظم السيارات، تظهر لمبة زيت المحرك ضوءا أحمر واحدا يشير إما إلى انخفاض مستوى الزيت أو انخفاض ضغطه، بينما تحتوي بعض الطرازات الأخرى على أضواء إضافية مثل ضوء كهرماني لانخفاض المستوى أو مؤشر لتغيير الزيت.

لماذا يجب التوقف فورًا عند إضاءة لمبة زيت المحرك؟

إضاءة لمبة زيت المحرك أثناء القيادة تعني أن المحرك لا يحصل على التزييت الكافي، ما قد يؤدي إلى تلف كارثي.

بغض النظر عن السبب، يجب التوقف بأمان وإطفاء المحرك فورًا، خاصة إذا كانت سيارتك مزودة بمؤشر واحد فقط، إذ لا يمكن تحديد سبب المشكلة بدقة من خلال الضوء وحده.

الأسباب المحتملة لإضاءة لمبة الزيت

قد يشير ضوء لمبة الزيت إلى أكثر من سبب، أبرزها:

انخفاض مستوى زيت المحرك.

تلف مضخة الزيت.

عطل في حساس ضغط الزيت.



تهدد هذه المشكلات جميعها سلامة المحرك، ما يجعل التعامل السريع معها أمرًا ضروريًا.

بعد التوقف وإطفاء المحرك، يُنصح برفع غطاء السيارة وفحص مستوى الزيت باستخدام مقياس الزيت.

إذا كان المستوى منخفضًا، فإن إضافة الزيت قد تُعيد المحرك إلى وضعه الطبيعي وتطفئ المؤشر، بشرط عدم وجود تسريب حاد أو عطل ميكانيكي آخر.

إذا كان مستوى الزيت مناسبًا ومع ذلك بقي الضوء مضاءً، فمن المرجح أن يكون السبب عطلًا في مضخة الزيت أو حساس الضغط.

في هذه الحالة، من الأفضل طلب المساعدة أو سحب السيارة إلى ورشة معتمدة لتجنب أضرار جسيمة بالمحرك.

قد يختلف سعر الإصلاح حسب نوع السيارة والمحرك، لكن متوسط تكلفة استبدال مضخة الزيت يتراوح بين 350 و1500 دولار أمريكي، بينما تبلغ تكلفة استبدال حساس ضغط الزيت ما بين 200 و250 دولارًا فقط.

تجاهل هذه التحذيرات قد يُكلفك في النهاية ثمن محرك كامل جديد.

ضوء الزيت ليس مجرد تنبيه عابر، بل مؤشر خطير على وجود خلل قد يُعرض محركك للتلف.

الحل الأمثل هو التعامل مع المشكلة فورًا عبر التوقف الآمن، فحص مستوى الزيت، ثم التوجه لورشة متخصصة إذا استمر التحذير.