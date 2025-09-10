قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

عزة عاطف

كشفت شركة ستيلانتيس عن استدعاء عدد من سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير إس موديلات 2024 و2025، بعد اكتشاف خلل في وحدات القيادة الكهربائية قد يؤدي إلى تحرك السيارة من مكانها حتى بعد ركنها، وهو ما يشكل خطرًا على السائقين والمارة.

إخطار المالكين والإجراءات المتبعة

ومن المقرر أن يتم إخطار مالكي السيارات المتضررة بقرار الاستدعاء خلال الشهر الجاري، ويمكن للعملاء التأكد من شمول سياراتهم بالاستدعاء عبر الموقع الرسمي للهيئة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA). 

وأكدت ستيلانتيس أنها بدأت بالفعل في توفير الحلول الفنية لهذه المشكلة، مستفيدة من كون معظم السيارات لا تزال لدى مالكيها الأصليين، مما يسهل عملية التواصل والإصلاح.

خلفية عن سوابق مماثلة

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ستيلانتيس تحديات مشابهة. 

ففي عام 2016، ارتبط خلل في ناقل الحركة بطراز جيب جراند شيروكي بحادث مأساوي أودى بحياة الممثل أنطون يلتشين، بعد أن ظن أن سيارته في وضع التوقف بينما كانت في وضع المحايد. 

ويعد الخلل الحالي أكثر خطورة، إذ قد يسمح للسيارة بالتدحرج رغم تأكيد السائق على وضعية التوقف.

وتأمل ستيلانتيس في إنهاء هذه الأزمة سريعًا وتفادي تداعياتها على سمعة علاماتها التجارية، خصوصًا في ظل توجهها نحو التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية. 

وتشير الشركة إلى أن الإصلاحات لن تؤثر على أداء المركبات أو كفاءتها في استهلاك الطاقة بعد معالجتها.

