من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

تعتبر الأصوات داخل السيارة ليس مجرد إزعاج عابر، بل قد يكون إنذارا مبكرا ينبه السائق إلى وجود عطل أو خلل ميكانيكي يجب التعامل معه فورا.

وعند ملاحظة أي صوت غير معتاد، لا تتجاهله، اذهب فورا لفني متخصص، لأن ‏اكتشاف العطل مبكرا يوفر عليك تكاليف إصلاح أكبر ويحافظ على سلامتك.‏

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأصوات التي قد تصدر من سيارتك وما تعنيه من مشاكل محتملة:

1- صوت صفير عند الضغط على الفرامل

إذا سمعت صفيرا عاليا عند استخدام المكابح، فغالبا ما يكون السبب هو تاكل تيل الفرامل، بعض الشركات تصمم "صفائح تنبيه" تصدر هذا الصوت كتحذير لتغيير التيل قبل أن يتلف القرص المعدني (الديسك).

2- صوت طقطقة عند الدوران بالمقود

طقطقة ملحوظة عند لف الدركسيون، خاصة في المنعطفات، قد تشير إلى تلف في "الكوبلن" أو المفصل الكروي (Ball Joint)، تجاهل الصوت قد يؤدي إلى فقدان التحكم في العجلات الأمامية.

3- صوت خشن عند تشغيل المحرك

خروج صوت خشن أو غير معتاد عند تشغيل السيارة قد يكون ناتجا عن خلل في نظام العادم، أو بداية تلف في سير الكاتينة أو البوجيهات.

4- صوت خبط في المحرك

"تكتكة" أو خبط متكرر داخل المحرك غالبا ما تشير إلى نقص زيت، أو تلف في عمود الكامات أو الصمامات، وتجاهل الصوت قد يسبب تلفا كاملا في المحرك.

5- صفير من الكاوتش أو صوت "صرير" عند الحركة

هذا الصوت قد يدل على ضعف ضغط الهواء في الإطارات، أو وجود مشكلة في ضبط الزوايا والترصيص، أو تلف في البلي أو الفرامل.

6- صوت أزيز من أسفل السيارة أثناء القيادة

الأزيز أو الطنين المستمر قد يكون نتيجة احتكاك في الكرونة أو عطل في ناقل الحركة (الفتيس)، خاصة في السيارات ذات الدفع الخلفي أو الرباعي.

7- صوت طرقعة عند تغيير السرعات (في الفتيس المانيوال أو الأوتوماتيك)

يشير غالبا إلى ضعف زيت ناقل الحركة أو وجود مشكلة في التروس الداخلية.