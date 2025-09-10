قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الذهب عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير الأربعاء 10 سبتمبر 2025
تنظيم شامل لسوق العمل المصري.. والقانون الجديد يدخل حيز التنفيذ.. تفاصيل
القناة 12 العبرية: المؤشرات لدى إسرائيل تتصاعد بفشل اغتيال قادة حماس في الدوحة
قرار عاجل لتفعيل تعديلات قانون التعليم
قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية
هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟
43 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم بينهم 35 بمدينة غزة
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
ليس ذنبي.. هالاند يعتذر لحارس مولدوفا بعد تسجيله 5 أهداف في مرماه
سحب منخفضة ونشاط رياح.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
أمير قطر: سنتخذ كافة الإجراءات لحماية أمننا والمحافظة على سيادة البلاد
وزيرا الاتصالات والتموين يطلقان استمارة تحديث بيانات المواطنين في بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
كريم عاطف

تعتبر الأصوات داخل السيارة ليس مجرد إزعاج عابر، بل قد يكون إنذارا مبكرا ينبه السائق إلى وجود عطل أو خلل ميكانيكي يجب التعامل معه فورا. 

وعند ملاحظة أي صوت غير معتاد، لا تتجاهله، اذهب فورا لفني متخصص، لأن ‏اكتشاف العطل مبكرا يوفر عليك تكاليف إصلاح أكبر ويحافظ على سلامتك.‏

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز الأصوات التي قد تصدر من سيارتك وما تعنيه من مشاكل محتملة:

1- صوت صفير عند الضغط على الفرامل 

إذا سمعت صفيرا عاليا عند استخدام المكابح، فغالبا ما يكون السبب هو تاكل تيل الفرامل، بعض الشركات تصمم "صفائح تنبيه" تصدر هذا الصوت كتحذير لتغيير التيل قبل أن يتلف القرص المعدني (الديسك).

2- صوت طقطقة عند الدوران بالمقود 

طقطقة ملحوظة عند لف الدركسيون، خاصة في المنعطفات، قد تشير إلى تلف في "الكوبلن" أو المفصل الكروي (Ball Joint)، تجاهل الصوت قد يؤدي إلى فقدان التحكم في العجلات الأمامية.

3- صوت خشن عند تشغيل المحرك 

خروج صوت خشن أو غير معتاد عند تشغيل السيارة قد يكون ناتجا عن خلل في نظام العادم، أو بداية تلف في سير الكاتينة أو البوجيهات.

4- صوت خبط في المحرك 

"تكتكة" أو خبط متكرر داخل المحرك غالبا ما تشير إلى نقص زيت، أو تلف في عمود الكامات أو الصمامات، وتجاهل الصوت قد يسبب تلفا كاملا في المحرك.

5- صفير من الكاوتش أو صوت "صرير" عند الحركة 

هذا الصوت قد يدل على ضعف ضغط الهواء في الإطارات، أو وجود مشكلة في ضبط الزوايا والترصيص، أو تلف في البلي أو الفرامل.

6- صوت أزيز من أسفل السيارة أثناء القيادة 

الأزيز أو الطنين المستمر قد يكون نتيجة احتكاك في الكرونة أو عطل في ناقل الحركة (الفتيس)، خاصة في السيارات ذات الدفع الخلفي أو الرباعي.

7- صوت طرقعة عند تغيير السرعات (في الفتيس المانيوال أو الأوتوماتيك) 

يشير غالبا إلى ضعف زيت ناقل الحركة أو وجود مشكلة في التروس الداخلية.

الصوت داخل السيارة الأصوات داخل السيارة خلل ميكانيكي ميكانيكا السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

وفاة عمرو ستين

إثر وعكة صحية.. قصة وفاة المطرب عمرو ستين

عمرو اديب

عمرو أديب أعلن عن تناولها … قصة فيتامينات لإطالة العمر

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجه ستدهشك

ضع البصل في قدميك خلال النوم والنتيجة ستدهشك

بالصور

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً
أضرار صادمة لاستخدام مكعبات مرق الدجاج لن تتوقعها أبداً

من غير ميكانيكي.. 7 أصوات في سيارتك تكشف سبب الأعطال

أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك
أصوات في سيارتك

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض
علامات مبكرة لا يجب إهمالها .. قد تشير إلى تكيس المبايض

بقايا الطعام ليست دائمًا صالحة لا تعيد تسخين الطعام أكثر من مرة…البكتيريا لا ترحم

لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟
لماذا تعتبر إعادة تسخين الطعام أكثر من مرة خطرًا؟

فيديو

بشرى لمرضى السرطان

نهاية السرطان.. دواء روسي جديد يفتح الأمل لعلاج أورام القولون والمستقيم

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد