تكنولوجيا وسيارات

بأقل من 400 ألف.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار

أفضل 5 سيارات مستعملة
أفضل 5 سيارات مستعملة
كريم عاطف

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة من الركود الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، نتيجة لتراجع القوة الشرائية لدى عدد كبير من المواطنين، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، على الرغم من انخفاض اسعر السيارات الجديدة " الزيرو" .

ورغم تزايد المعروض على المنصات الإلكترونية وأسواق السيارات الأسبوعية، الا أن هناك حالة من عدم البيع والشراء بسبب المبالغة في الأسعار.

وخلال السطور التالية سنتعرف على سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق بعد تراجع الأسعار .

1- شيفروليه أوبترا 

تاتي شيفروليه أوبترا موديل 2008، بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، ينتج قوة 107 حصان وعزم دوران يبلغ 150 نيوتن متر، وهو مدعوم بخيارين من نواقل الحركة: يدوي بخمس سرعات أو أوتوماتيكي بأربع سرعات.

وتاتي السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008‏ بمتوسط سعر 350 الف جنيه داخل سوق السيارات المصري .

2- نيسان صني 

تاتي السيارة نيسان صني موديل 2013، بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر (1498 سم مكعب)، وينتج قوة 99 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ حوالي 134 نيوتن متر. يتوفر هذا المحرك بخيار ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي.

وتاتي السيارة نيسان صني موديل 2013‏‏ بمتوسط سعر 360 الف جنيه داخل ‏سوق السيارات المصري .‏

3- رينو لوجان 

تاتي رينو لوجان موديل 2015، بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل إلى 90 حصان وعزم دوران يبلغ 128 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة مانيوال أو أوتوماتيك، وهو محرك موفر للوقود نسبيا ويعتبر خيارا جيدا لفئتها.

وتاتي السيارة رينو لوجان موديل 2015‏‏‏ بمتوسط سعر 365 الف جنيه داخل ‏سوق ‏السيارات المصري .‏

4- فيات جراند بونتو 

تأتي فيات جراند بونتو موديل 2013 بمحرك بنزين سعة 1.4 لتر بقوة 77 حصانًا، توجد أيضًا نسخ بمحركات ديزل مثل محرك ديزل بسعة 1.25 لتر، وهناك إصدارات أخرى بمحرك 1.2 لتر و 1.4 لتر 

وتاتي السيارة فيات جراند بونتو موديل 2013 ‏‏‏‏ بمتوسط سعر 365 الف جنيه ‏داخل ‏سوق ‏السيارات المصري .‏

5- شيري تيجو 

تاتي شيري تيجو موديل 2013، بمحرك سعة 1.6 لتر أو 2.0 لتر، مع محرك 1.6 لتر الذي يوفر 126 حصانًا و 160 نيوتن متر من عزم الدوران، وكان يُعرف باقتصاديته في استهلاك الوقود . هناك بعض سيارات تيجو من عام 2013 التي يمكن أن تحتوي على محرك 1.5 لتر.

وتاتي السيارة شيري تيجو موديل 2013‏‏‏‏‏ بمتوسط سعر 400 الف ‏جنيه ‏داخل ‏سوق ‏السيارات المصري .‏

