مدبولي: خطة لزيادة حجم أسطول الطيران 30% خلال الفترة المقبلة
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
بالصور

نيسان صني كسر زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

نيسان صني
نيسان صني
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

نيسان صني 2023

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة " كسر الزيرو " ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة نيسان صني موديل 2024 "كسر زيرو".

نيسان صني

وكتب البائع في إعلانه على منصة بيع السيارات المستعملة ‏"للبيع نيسان صني موديل 2024 اعلى فئة بصمة مرايات ضم تكيف تاتش فابريكة ‏بالكامل صيانات توكيل بالفواتير عداد 66 الف رخصة 10 شهور مرور الشروق ‏للتواصل للجادين فقط".

سيارة نيسان صني موديل 2021 

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024، عدد من التجهيزات وسائل الراحة، من بينها مرايات كهرباء، ومرايات ضم، إغلاق، والمكيف، وفرش جلد، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، و باور، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و زجاج فاميه، و نظام الصوت، و مدخل AUX، و بلوتوث، و نظام تحكم في الطاره.

أما وسائل الأمان فتضم السيارة وسادة هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحسسات خلفيه، ووسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

نيسان صني

بالإضافة الي سبويلر خلفي، وجنوط، وكاميرا خلفية، وتشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكشافات ضباب، وإنذار، وقفل مركزى للابواب.

 سيارة نيسان صني 2024

أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2024 ، فتأتي فى الأعلان بسعر 600 الف جنيه ويعتبر هذا هو متوسط سعرها في السوق المحلى للسيارات.

السيارات المستعملة السوق المصرى كسر الزيرو نيسان صني نيسان صني موديل 2024

