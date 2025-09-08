نيسان صني كسر زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى انتشارا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة بها، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن السيارات المستعملة " كسر الزيرو " ذات السعر المنخفض، لتوفير جزء من مبلغ السيارة الجديدة .

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت عدد من السيارات لفتت انظار الجميع بسبب سعرها الجيد، ومن بينها جاءت السيارة نيسان صني موديل 2024 "كسر زيرو".

وكتب البائع في إعلانه على منصة بيع السيارات المستعملة ‏"للبيع نيسان صني موديل 2024 اعلى فئة بصمة مرايات ضم تكيف تاتش فابريكة ‏بالكامل صيانات توكيل بالفواتير عداد 66 الف رخصة 10 شهور مرور الشروق ‏للتواصل للجادين فقط".

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2024، عدد من التجهيزات وسائل الراحة، من بينها مرايات كهرباء، ومرايات ضم، إغلاق، والمكيف، وفرش جلد، وريموت كنترول، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، و باور، و نوافذ كهربائية امامية، و نوافذ كهربائية خلفية، و زجاج فاميه، و نظام الصوت، و مدخل AUX، و بلوتوث، و نظام تحكم في الطاره.

أما وسائل الأمان فتضم السيارة وسادة هوائية للركاب، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وحسسات خلفيه، ووسادة هوائية للسائق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

بالإضافة الي سبويلر خلفي، وجنوط، وكاميرا خلفية، وتشغيل / إيقاف المحرك بدون مفتاح، وكشافات ضباب، وإنذار، وقفل مركزى للابواب.

أما عن سعر السيارة نيسان صني موديل 2024 ، فتأتي فى الأعلان بسعر 600 الف جنيه ويعتبر هذا هو متوسط سعرها في السوق المحلى للسيارات.