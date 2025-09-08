قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ“تكنولوجية تطبيقية”
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
بالصور

"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

كريم عاطف

تسعى دائما تسلا في الاستجابة للجدل المتكرر حول اي شي غير تقليدى ، ومنها ترك الحيوانات الأليفة داخل السيارات، حيث طورت الشركة ميزة ذكية تعرف باسم وضع الكلب، تهدف إلى ضمان سلامة الحيوانات أثناء غياب مالكها لفترة قصيرة.

جاءت تقنية وضع الكلب بعد وقوع حوادث في الولايات المتحدة، حيث أقدم بعض ‏الأشخاص على كسر نوافذ سيارات تسلا اعتقادا منهم أن الحيوانات داخلها في ‏خطر، ومن هنا قدمت الشركة هذا التحديث البرمجي لحماية الحيوانات الأليفة ‏وتجنب مثل هذه المواقف.‏

الميزة تعمل عبر التحكم التلقائي في تكييف الهواء أو التدفئة للحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المقصورة، وفق الإعداد الذي يختاره السائق ولطمأنة المارة، تعرض الشاشة المركزية للسيارة رسالة واضحة مثل: "لا تقلق، مالكي سيعود قريبا، وأنا بخير"، إلى جانب درجة الحرارة الحالية داخل المركبة.

يمكن تفعيل وضع الكلب بسهولة من خلال شاشة التحكم، أو عبر تطبيق تسلا على الهاتف الذكي، أو حتى بالأوامر الصوتية من عجلة القيادة، كما أضافت الشركة خاصية مراقبة مباشرة باستخدام الكاميرا الداخلية، حيث يتيح التطبيق لصاحب السيارة متابعة ما يحدث داخلها لحظة بلحظة.

الميزة متاحة في جميع طرازات تسلا الحديثة: Model 3 (بما في ذلك نسخة Highland)، وModel Y، وModel S، وModel X، بينما يظل الجيل الأول من Roadster هو الاستثناء الوحيد.

ورغم مزاياها، تستهلك الخاصية ما بين 1% و3% من سعة البطارية كل ساعة، وتتوقف تلقائيا عند انخفاض الشحن إلى أقل من 20%، ما يستدعي التأكد من شحن السيارة جيدا قبل الاستخدام، كما ينصح باستخدام مظلة للسقف الزجاجي لتقليل استهلاك التكييف والحفاظ على راحة الحيوان.

تسلا الحيوانات الأليفة تكييف الهواء سيارات تسلا تقية وضع الكلب

