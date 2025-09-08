"وضع الحيوانات الأليفة".. ابتكار من تسلا لحمايتها داخل سياراتها

تسعى دائما تسلا في الاستجابة للجدل المتكرر حول اي شي غير تقليدى ، ومنها ترك الحيوانات الأليفة داخل السيارات، حيث طورت الشركة ميزة ذكية تعرف باسم وضع الكلب، تهدف إلى ضمان سلامة الحيوانات أثناء غياب مالكها لفترة قصيرة.

جاءت تقنية وضع الكلب بعد وقوع حوادث في الولايات المتحدة، حيث أقدم بعض ‏الأشخاص على كسر نوافذ سيارات تسلا اعتقادا منهم أن الحيوانات داخلها في ‏خطر، ومن هنا قدمت الشركة هذا التحديث البرمجي لحماية الحيوانات الأليفة ‏وتجنب مثل هذه المواقف.‏

الميزة تعمل عبر التحكم التلقائي في تكييف الهواء أو التدفئة للحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المقصورة، وفق الإعداد الذي يختاره السائق ولطمأنة المارة، تعرض الشاشة المركزية للسيارة رسالة واضحة مثل: "لا تقلق، مالكي سيعود قريبا، وأنا بخير"، إلى جانب درجة الحرارة الحالية داخل المركبة.

يمكن تفعيل وضع الكلب بسهولة من خلال شاشة التحكم، أو عبر تطبيق تسلا على الهاتف الذكي، أو حتى بالأوامر الصوتية من عجلة القيادة، كما أضافت الشركة خاصية مراقبة مباشرة باستخدام الكاميرا الداخلية، حيث يتيح التطبيق لصاحب السيارة متابعة ما يحدث داخلها لحظة بلحظة.

الميزة متاحة في جميع طرازات تسلا الحديثة: Model 3 (بما في ذلك نسخة Highland)، وModel Y، وModel S، وModel X، بينما يظل الجيل الأول من Roadster هو الاستثناء الوحيد.

ورغم مزاياها، تستهلك الخاصية ما بين 1% و3% من سعة البطارية كل ساعة، وتتوقف تلقائيا عند انخفاض الشحن إلى أقل من 20%، ما يستدعي التأكد من شحن السيارة جيدا قبل الاستخدام، كما ينصح باستخدام مظلة للسقف الزجاجي لتقليل استهلاك التكييف والحفاظ على راحة الحيوان.