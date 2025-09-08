قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون حدوث إصابات.. هيئة مترو الأنفاق تكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة
جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة
أذكار المساء النبوية.. أدعية مأثورة عن الرسول
رسميا.. موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي: تراجع مصداقية مجلس الأمن دفع العديد من الدول للمطالبة بإلغاء حق "الفيتو"
الرئيس السيسي: تهجير غزة يهدد «منظومة السلام» بالشرق الأوسط
الرئيس السيسي أمام البريكس: مصر ترفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين
دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المناهج وتحويل 1270 مدرسة فنية لـ"تكنولوجية تطبيقية"
تعاون بين إيجاس وبي بي البريطانية لحفر 5 آبار جديدة للغاز بالبحر المتوسط
أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان
النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة
استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب
إبراهيم القادري

أعلنت شركة هيونداي ، عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازات هيونداي في سوق السيارات السعودي.

ووصل عدد الاستدعاءات إلى 71764 سيارة هيونداي إلنترا وi30 ، من موديلات 2009، وموديل 2011، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية.

أهمية استدعاء هيونداي إلنترا وi30

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء 71764 سيارة من هيونداي

كشفت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء عدد 71764 سيارة هيونداي إلنترا ، وهيونداي i30 من موديل 2009 و 2011.

سبب استدعاء سيارات هيونداي

جاءه استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وهيونداي i30 من موديل  2009 حتي موديل 2011، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

ودعت وزارة التجارة السعودية مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست هيونداي لصناعة السيارات عام 1967 من قبل تشونج جو-يونج بهدف بناء صناعة سيارات كورية مستقلة، حيث أنتجت أول طرازاتها بالتعاون مع فورد ثم أطلقت سيارتها الأولى المطورة داخليًا، هيونداي بوني، عام 1975 .

وحققت هيونداي نجاح عالمي في الثمانينيات من خلال تصدير سياراتها، واستحوذت على كيا عام 1998، ولعبت دور محوري في صناعة السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود، وشهدت الشركة نمو كبير من خلال تصدير سياراتها إلى كندا وبلدان أخرى، مما رسخ مكانتها في الأسواق العالمية. 

وزارة التجارة السعودية استدعاء سيارات هيونداي هيونداي i30 موديلات 2009 هيونداي إلنترا وi30 سيارات آمنة

