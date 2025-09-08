أعلنت شركة هيونداي ، عن أطلاق استدعاء لعدد من طرازات هيونداي في سوق السيارات السعودي.

ووصل عدد الاستدعاءات إلى 71764 سيارة هيونداي إلنترا وi30 ، من موديلات 2009، وموديل 2011، وجاء ذلك الاستدعاء من قبل وزارة التجارة السعودية.

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

أهمية استدعاء هيونداي إلنترا وi30

تعد هذه الاستدعاءات مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

استدعاء 71764 سيارة من هيونداي

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

كشفت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء عدد 71764 سيارة هيونداي إلنترا ، وهيونداي i30 من موديل 2009 و 2011.

سبب استدعاء سيارات هيونداي

جاءه استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وهيونداي i30 من موديل 2009 حتي موديل 2011، بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة السائق، وقد يؤدي هذا الخلل إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة عند وقوع حادث، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

ودعت وزارة التجارة السعودية مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة السيارات والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

ويمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست هيونداي لصناعة السيارات عام 1967 من قبل تشونج جو-يونج بهدف بناء صناعة سيارات كورية مستقلة، حيث أنتجت أول طرازاتها بالتعاون مع فورد ثم أطلقت سيارتها الأولى المطورة داخليًا، هيونداي بوني، عام 1975 .

استدعاء سيارات هيونداي إلنترا وi30 لهذا السبب

وحققت هيونداي نجاح عالمي في الثمانينيات من خلال تصدير سياراتها، واستحوذت على كيا عام 1998، ولعبت دور محوري في صناعة السيارات الكهربائية وسيارات خلايا الوقود، وشهدت الشركة نمو كبير من خلال تصدير سياراتها إلى كندا وبلدان أخرى، مما رسخ مكانتها في الأسواق العالمية.