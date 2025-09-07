قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أكبر هجوم جوي| روسيا تعلن ضربها لمواقع عسكرية أوكرانية.. وكييف تتهمها باستهداف المدنيين
القاهرة الإخبارية: الحوثيون في مرحلة تصعيد مفتوح مع إسرائيل.. واستعدادات لردود جديدة
خسوف القمر 2025 .. ماذا سيحدث من تغيير فى حياة كل برج؟
غياب حمدي فتحي عن قائمة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو ..تفاصيل
النيابة العامة تحقق في سقوط شخص من الطابق العاشر في فيصل بالجيزة
خسوف القمر اليوم ..ماذا يحدث في مصر لمدة 5 ساعات؟
ليس دبلوماسيا.. مصرع شخص أسفل عجلات سيارة نجل موظف بسفارة عربية في المهندسين
ما هي صلاة الخسوف وكيفية أدائها؟.. مدير الجامع الأزهر يجيب
بعد تدخل الوزير.. طالب التمريض المصاب بالإيدز يعود لاستكمال دراسته رسميا
مدبولي يشهد إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
لقطات من مران منتخب مصر في القاهرة قبل السفر إلى بوركينا فاسو| شاهد
أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025
سعر شيفروليه تاهو 2025 في السعودية| صور

إبراهيم القادري

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2025، وتنتمي تاهو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أبعاد شيفروليه تاهو موديل 2025

تأتى سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 5351 مم، وعرض 2370 مم، وارتفاع 1927 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3071 مم .

وسائل الأمان بـ شيفروليه تاهو موديل 2025

زودت سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني والجر، وبها مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وبها حساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا رؤية خلفية، وبها نظام تحذير الخروج من المسار و مساعد البقاء في المسار، وبها مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام تحذير التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ التلقائية، وبها تنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

محرك شيفروليه تاهو موديل 2025

تستمد سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 518 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 624 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2025

تحتوي سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 علي العديد من المميزات من ضمنها، 8 مقاعد عبر ثلاثة صفوف، وبها مقاعد من القماش، وبها مقاعد أمامية كهربائية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوتي من Bose مكون من 10 سماعات، وبها شاشات ترفيه خلفية، شاحن لاسلكي، وثلاجة لحفظ المشروبات.

السيارات الـ SUV الرياضية شيفروليه تاهو موديل 2025 تاهو موديل 2025 محرك شيفروليه تاهو موديل 2025 مواصفات شيفروليه تاهو

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2025

وزير التربية والتعليم

التعليم تقرر تعديل القرار المنظم لاستمرار الطلاب بالمدارس التجريبية

كريم سامي مغاوري

تطورات الحالة الصحية لـ كريم سامي مغاوري

الإيجار القديم

الحكومة تحدد إجراءات وأماكن الشقق البديلة لسكان الإيجار القديم.. تفاصيل

الغندور

قاعدين بتضحكوا.. خالد الغندور يهاجم ثنائي الزمالك بسبب سيد عبدالحفيظ

دواجن بيضاء

عاودت التراجع.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الذهب

هذه هي قيمة عيار 21.. أسعار الذهب اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل لطلاب التعليم الفني قبل بدء العام الدراسي الجديد

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف

هل يأثم من لم يصلى صلاة الخسوف؟.. الأزهر يجيب

الخسوف

فتاوى| ماذا تفعل عند خسوف القمر؟.. وهل الظاهرة من علامات الساعة؟.. وكيفية صلاتها بالمنزل

الصلاة

صل صلاة مودع .. عالم أزهري يوضح المقصود من الحديث

أنشطة مكثفة للتدريب المصري الأمريكي المشترك النجم الساطع 2025

طريقة عمل البان كيك لأطفالك

10 أطعمة سحرية للذكاء.. وصفات خفيفة لعقول الأطفال

قفلت فستانها بمنديل.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب

سرطان الثدي منع حفلاتها

بسبب سرطان الثدي.. فنانة شهيرة تقرر إلغاء حفلاتها

إيمان عبد اللطيف

بعد تراجع أمس.. اعرف سعر الذهب والدولار اليوم

ايمان عبد اللطيف

فرص لسقوط الأمطار.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

المزيد