سعر شيفروليه تاهو 2025 في السعودية| صور

كشفت شركة شيفروليه عن طرازها الجديد شيفروليه تاهو موديل 2025، وتنتمي تاهو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أبعاد شيفروليه تاهو موديل 2025

تأتى سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 5351 مم، وعرض 2370 مم، وارتفاع 1927 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 3071 مم .

وسائل الأمان بـ شيفروليه تاهو موديل 2025

زودت سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، 6 وسائد هوائية، وبها نظام فرامل مانع للانغلاق ABS، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني والجر، وبها مساعد صعود المرتفعات ونزول المنحدرات، وبها حساسات أمامية وخلفية، وبها كاميرا رؤية خلفية، وبها نظام تحذير الخروج من المسار و مساعد البقاء في المسار، وبها مراقبة النقاط العمياء، وبها نظام تحذير التصادم الأمامي مع مكابح الطوارئ التلقائية، وبها تنبيه حركة المرور الخلفية، وبها كاميرات محيطية 360 درجة، وبها شاشة عرض على الزجاج الأمامي.

محرك شيفروليه تاهو موديل 2025

تستمد سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 قوتها من محرك سعة 5300 سي سي، وتنتج قوة 355 حصان، وعزم دوران 518 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تحصل سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 6200 سي سي، وتنتج قوة 420 حصان، وبها عزم دوران 624 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات شيفروليه تاهو موديل 2025

تحتوي سيارة شيفروليه تاهو موديل 2025 علي العديد من المميزات من ضمنها، 8 مقاعد عبر ثلاثة صفوف، وبها مقاعد من القماش، وبها مقاعد أمامية كهربائية، وبها شاشة معلومات وترفيه مقاس 10.2 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وبها شاشة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وبها نظام صوتي من Bose مكون من 10 سماعات، وبها شاشات ترفيه خلفية، شاحن لاسلكي، وثلاجة لحفظ المشروبات.