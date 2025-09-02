منها داستر واكسباندر.. سيارات عائلية 2026 في السوق المحلي

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع المستقبل.

وجاءه تلك الإصدارات؛ بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: رينو داستر، وام جى ام جى 4، وشيرى تيجو 8 برو ، وميتسوبيشي اكسباندر، وام جى وان.

رينو داستر موديل 2026

تستمد سيارة رينو داستر موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو داستر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 224 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 324 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو داستر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

قوة سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تصل إلي 200 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.9 ثانية، وبها خزان وقود سعة 64 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر .

ام جى ام جى 4 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ام جى 4 موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 يصل إلي 51 لتر، وبها عزم دوران 290 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 197 حصان .

شيرى تيجو 8 برو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى تيجو 8 برو موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

سرعة سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 القصوي تصل إلي 170 كم/ساعة، وبها قوة 104 حصان، وبمحرك سعة 1500 سي سي، وتحتاج إلي 5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكسباندر موديل 2026 تباع بسعر مليون و 475 ألف جنيه .

ام جى وان موديل 2026

تتسارع سيارة ام جى وان موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 55 لتر .

ام جى وان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 299 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى وان موديل 2026 تباع بسعر مليون و 320 ألف جنيه .