الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أرخص سيارة رياضية كاملة التجهيزات من جيلي.. سوق المستعمل

جيلي GX3 PRO
جيلي GX3 PRO
صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري للسيارات المستعملة، عدد كبير من الإصدارات المتنوعة، منها فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الفئات الرياضية، إلى جانب تنوع التصميمات الداخلية، واختلاف القدرات الفنية والتقنية.

وتعتبر السيارة جيلي GX3 PRO من أرخص السيارات الرياضية صغيرة الحجم، والتي قدمت من خلال الصانع الصيني، وتحمل معها باقة من التقنيات، تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، والأمان والسلامة.

جيلي GX3 PRO

مواصفات السيارة جيلي GX3 PRO

تأتي السيارة جيلي GX3 PRO عبر فئة كاملة التجهيزات، حيث تحتوي على جنوط رياضية، فتحة سقف كهربائية، مرايات ونوافذ بنفس التقنية، مع إشارات ضوئية، ومصابيح نهارية، إلى جانب شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية.

جيلي GX3 PRO

وتضم جيلي GX3 PRO سبويلر خلفي ناحية الزجاج المظلل، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، كاميرا، مقصورة تحتوي على نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جيلي GX3 PRO

زودت السيارة جيلي GX3 PRO بنظام مانع السرقة إيموبليزر، وسائد هوائية للحماية من الصدمات بعدد 2 AIRBAGS أمامي وللسائق، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

جيلي GX3 PRO

الأداء الفني لسيارة جيلي GX3 PRO

دعمت السيارة جيلي GX3 PRO بمحرك 1500 سي سي، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 103 أحصنة عند 5500 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن متر عند 5500 دورة في الدقيقة، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات.

سعر جيلي GX3 PRO في سوق المستعمل 

ظهرت السيارة جيلي GX3 PRO موديل 2024 في السوق المصري للسيارات المستعملة بسعر يبلغ 790 ألف جنيه، مع حالة كسر الزيرو وتحت مفهوم الفبريكا بالكامل، ولكن ننصح دومًا أي شخص مقبل على شراء سيارة مستعملة، بمقارنة متوسط الاسعار حسب الفئة، وأهمية الكشف الفني الشامل.

