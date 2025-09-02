قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدء صرف معاشات سبتمبر.. مواعيد مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
كيف تتحقق البركة في التجارة؟ اعرف الضوابط الفقهية للبيع والشراء
بسبب ريبيرو.. عقوبة مالية على عاشور وزيزو لتجاوز اللوائح الداخلية للفريق
مصر تستهدف زيادة السياح.. "السياحة" تعمل على ميكنة إجراءات إنشاء الفنادق
بولسونارو يواجه أخطر محاكمة.. احتمال سجن الرئيس البرازيلي السابق لأكثر من 30 عامًا
وزير الخزانة الأمريكي: قمة شنغهاي "استعراضية".. والصين والهند تدعمان آلة الحرب الروسية
يونيسف: إسرائيل تمنع دخول المساعدات وتزيد من هجماتها على غزة
وقف سائق قطار الضبعة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات
سهر الصايغ بالزي الطبي داخل قصر العيني
تقنية الموت.. إسرائيل تستخدم روبوتات مفخخة تثير انفجارات عنيفة في غزة
تصيب الأطفال بالهلوسة.. خطورة الألعاب الإلكترونية وضوابط ممارستها
سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2025 في السوق السعودي

تويوتا راف فور 2025
تويوتا راف فور 2025
صبري طلبه

تعتبر السيارة تويوتا راف فور من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المقدمة في السوق السعودي، والتي تنطلق عبر باقة من الفئات ضمن موديلات 2025، وبسعر يبدأ من 99,935 ريال.

مواصفات السيارة تويوتا راف فور 2025

تأتي السيارة تويوتا راف فور 2025 بمحرك هايبرد بنزين 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، بقوة تتراوح بين 219 و214 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي، واستهلاك وقود بين 22.2 و23 كم/لتر.

 تويوتا راف فور 2025

كما تأتي السيارة بمحرك اخر سعة 2000 و2500 سي سي، بقوة 170 أو 204 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 203 و243 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أو أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود يتراوح بين 16.8 و14.4 كم/لتر.

ابرز تجهيزات تويوتا راف فور 2025

تضم السيارة تويوتا راف فور 2025 عدد من التجهيزات ابرزها، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا محيطية 360 درجة، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة تكيفي، خاصية المحافظة على المسار، وسائد هوائية للحماية، مرايات كهربائية، رصد النقاط العمياء، متابعة ضغط الاطارات، قفل مركزي.

 تويوتا راف فور 2025

كما تضم السيارة تويوتا راف فور 2025 فتحة سقف، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات بين 4.2 و7 بوصة، نظام ترفيهي صوتي من 6 مكبرات.

أسعار السيارة تويوتا راف فور 2025 في السعودية 

تقدم السيارة تويوتا راف فور 2025 بسعر يبدأ من 99,935 ريال للفئة LE 4X2، بينما تتراوح أسعار الفئة LE 4X4 و XLE 4X4   بين 106,375 ريال و 121,670 ريال، وسعر يبلغ 147,200 ريال للفئة ADV 4X4.

 تويوتا راف فور 2025

أما الفئة LE 4X2 HEV و LE 4X4 HEV فيتراوح سعرهم بين 117,070 ريال و 123,970 ريال، وأسعار بين 133,400 ريال للفئة XLE 4X4 HEV، و 151,800 ريال للفئة LTD 4X4 HEV عالية التجهيزات.

راف فور تويوتا راف فور السيارة تويوتا راف فور تويوتا راف فور 2025 مواصفات تويوتا راف فور 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا

سفير مصر في فاليتا خالد أنيس

سفير مصر في فاليتا يعرب عن التقدير لمالطا على اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

جانب من عزاء محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة جاسكو

رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد