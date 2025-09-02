أسعار ومواصفات تويوتا راف فور 2025 في السوق السعودي

تعتبر السيارة تويوتا راف فور من أشهر السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV المقدمة في السوق السعودي، والتي تنطلق عبر باقة من الفئات ضمن موديلات 2025، وبسعر يبدأ من 99,935 ريال.

مواصفات السيارة تويوتا راف فور 2025

تأتي السيارة تويوتا راف فور 2025 بمحرك هايبرد بنزين 4 سلندر، سعة 2500 سي سي، بقوة تتراوح بين 219 و214 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 221 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أوتوماتيك، وبتقنيات الدفع الأمامي أو الكلي، واستهلاك وقود بين 22.2 و23 كم/لتر.

كما تأتي السيارة بمحرك اخر سعة 2000 و2500 سي سي، بقوة 170 أو 204 حصانًا، بينما يتراوح عزم الدوران بين 203 و243 نيوتن متر، مع ناقل سرعات CVT أو أوتوماتيكي الأداء مكون من 8 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود يتراوح بين 16.8 و14.4 كم/لتر.

ابرز تجهيزات تويوتا راف فور 2025

تضم السيارة تويوتا راف فور 2025 عدد من التجهيزات ابرزها، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا محيطية 360 درجة، نظام مراقبة النقاط العمياء، مثبت سرعة تكيفي، خاصية المحافظة على المسار، وسائد هوائية للحماية، مرايات كهربائية، رصد النقاط العمياء، متابعة ضغط الاطارات، قفل مركزي.

كما تضم السيارة تويوتا راف فور 2025 فتحة سقف، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصة، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، بلوتوث، شاحن لاسلكي للهواتف، شاشة عدادات بين 4.2 و7 بوصة، نظام ترفيهي صوتي من 6 مكبرات.

أسعار السيارة تويوتا راف فور 2025 في السعودية

تقدم السيارة تويوتا راف فور 2025 بسعر يبدأ من 99,935 ريال للفئة LE 4X2، بينما تتراوح أسعار الفئة LE 4X4 و XLE 4X4 بين 106,375 ريال و 121,670 ريال، وسعر يبلغ 147,200 ريال للفئة ADV 4X4.

أما الفئة LE 4X2 HEV و LE 4X4 HEV فيتراوح سعرهم بين 117,070 ريال و 123,970 ريال، وأسعار بين 133,400 ريال للفئة XLE 4X4 HEV، و 151,800 ريال للفئة LTD 4X4 HEV عالية التجهيزات.