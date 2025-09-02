قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

ربع مليون جنيه.. دايو نوبيرا 2 مستعملة للبيع

دايو نوبيرا 2 موديل 2007
دايو نوبيرا 2 موديل 2007
إبراهيم القادري

يوجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

وتوافره تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايو نوبيرا 2 موديل 2007، وتنتمي نوبيرا 2 لفئة السيارات السيدان .

مواصفات دايو نوبيرا 2 موديل 2007 الخارجية

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

تمتلك سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 من الخارج تصميم عصري بفضل احتوائها على، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايو، وتم تثبيت شعار شركة دايو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها مساحات زجاج أمامية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

محرك دايو نوبيرا 2 موديل 2007

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

تستمد سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 167 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

مقصورة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 الداخلية

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

زودت سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية .

سعر دايو نوبيرا 2 موديل 2007

دايو نوبيرا 2 موديل 2007

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

