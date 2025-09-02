أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. أوتوماتيك 2022 بأقل سعر للمستعمل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر رياضية.. بحالة الزيرو وأقل سعر

يضم سوق السيارات في مصر عدد كبير من السيارات الرياضية سواء من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، أو الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى المساحة الرحبة، والارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات.

إطلاق كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت".. ماذا تقدم؟

تواصل كيا من تألقها بعد أن خضعت السيارة ستونيك 2026 لعدد من التحديثات، والتي تأتي بإطلالة فيس ليفت، حيث تمتعت بعدد من اللمسات الخارجية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية المطورة، حيث حصلت على مقصورة عصرية بقدرات تكنولوجية جديدة.

مصنوعة من الخشب.. نسخة فريدة من بنتلي بسعر لا يصدق| صور

ظهرت السيارة بنتلي كونتيننتال GT للبيع عبر احدى المواقع العالمية المتخصصة، إلى هنا الأمر يبدو طبيعي، ولكن إذا عرفت أن تلك السيارة نسخة نادرة بالفعل، ربما ترجع أنها من موديل نادر، أو تنتمي إلى الفئة الكلاسيكية أو ذات القدرات الخارقة.



تبدأ من 98 ألف ريال.. أسعار كيا k5 موديل 2025 في السعودية

تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، عبر طرح الكثير من الإصدارات المتنوعة ومنها السيارة K5 موديل 2025، والتي تنطلق من خلال عدة فئات، وبسعر يتراوح بين 98,073 ريال و131,976 ريال سعودي.

فولكس فاجن جولف 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر

تعد فولكس فاجن جولف واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت عالميًا ومحليًا باختلاف أجيالها، حيث استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات.

سيارة أوتوماتيك اقتصادية موديل 2022.. بأقل سعر للمستعمل

يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، حيث تختلف الخيارات المطروحة، بحسب التصميمات وبلد المنشأ، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار.