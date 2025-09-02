قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شقق الإيجار التمليكي 2025.. كيف تحصل على وحدة إذا كنت مستأجر قديم؟
بكام النهاردة؟.. استقرار في أسعار الفراخ والبيض اليوم بالأسواق
أسباب قلة البركة.. احذر الغفلة أو الاستهانة بهذا الذكر
عمرو الحديدي: ريبيرو فشل مع الأهلي.. والأحمر يمرض ولا يموت
رغم أزماته القانونية.. ترامب يمنح رودي جولياني وسام الحرية الرئاسي
الاحتلال يفتح النار على عائلة فلسطينية من 5 أفراد بينهم أطفال في طوباس
باسم مرسي يفجر مفاجأة: المراهنات تؤثر على نتائج بعض مباريات الدوري الممتاز
سفارة اليابان تحتفل بإطلاق أول دبلومة للمعلمين المصريين حول أنشطة التوكاتسو
حكم المصافحة بعد الصلاة بين المصلين.. عطية لاشين يوضح الحكم الشرعي
أكثرَ من ألفِ ضحية جراء انهيار أرضي غرب السودان
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
أرخص 5 سيارات كروس أوفر في مصر.. أوتوماتيك 2022 بأقل سعر للمستعمل

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر رياضية.. بحالة الزيرو وأقل سعر
يضم سوق السيارات في مصر عدد كبير من السيارات الرياضية سواء من فئة الـ SUV المتعددة الاستخدام، أو الكروس أوفر، والتي استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة، نسبة إلى المساحة الرحبة، والارتفاع المناسب، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات.

إطلاق كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت".. ماذا تقدم؟
تواصل كيا من تألقها بعد أن خضعت السيارة ستونيك 2026 لعدد من التحديثات، والتي تأتي بإطلالة فيس ليفت، حيث تمتعت بعدد من اللمسات الخارجية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية المطورة، حيث حصلت على مقصورة عصرية بقدرات تكنولوجية جديدة.

مصنوعة من الخشب.. نسخة فريدة من بنتلي بسعر لا يصدق| صور
ظهرت السيارة بنتلي كونتيننتال GT للبيع عبر احدى المواقع العالمية المتخصصة، إلى هنا الأمر يبدو طبيعي، ولكن إذا عرفت أن تلك السيارة نسخة نادرة بالفعل، ربما ترجع أنها من موديل نادر، أو تنتمي إلى الفئة الكلاسيكية أو ذات القدرات الخارقة.


تبدأ من 98 ألف ريال.. أسعار كيا k5 موديل 2025 في السعودية
تعزز كيا الكورية الجنوبية من تواجدها في السوق السعودي، عبر طرح الكثير من الإصدارات المتنوعة ومنها السيارة K5 موديل 2025، والتي تنطلق من خلال عدة فئات، وبسعر يتراوح بين 98,073 ريال و131,976 ريال سعودي.

فولكس فاجن جولف 2024 كسر زيرو.. بهذا السعر
تعد فولكس فاجن جولف واحدة من اشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت عالميًا ومحليًا باختلاف أجيالها، حيث استطاعت أن تحظى بشعبية كبيرة وسط محبي عالم السيارات.

سيارة أوتوماتيك اقتصادية موديل 2022.. بأقل سعر للمستعمل
يبحث الكثير عن فرصة شراء سيارة مستعملة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، حيث تختلف الخيارات المطروحة، بحسب التصميمات وبلد المنشأ، إضافة إلى التجهيزات الفنية والتقنية، وتنوع الأسعار.

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

الإعلامية عبير الاباصيري

رفضوا انقاذها عشان 1400 جنيه.. ماذا حدث مع الإعلامية عبير الاباصيري بمستشفى الهرم؟

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

الأزهر يطلب 9 آلاف معلم للتعيين الفوري.. الشروط والتخصصات ورابط التقديم

سعر الذهب اليوم

بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025

المتوفي

يتيم الأبوين.. القصة الكاملة لمصرع شاب تحت عجلات قطار قليوب

أرشيفية

هيئة البث الإسرائيلية تعلن عن هدنة لمدة 60 يوما.. وصفقة لتبادل الأسرى

الاهلي

شريف عبدالمنعم: دكة الأهلي كانت خارج الخدمة أمام بيراميدز

الزمالك

أحمد حمودة: بعد ما شوفت مستوى عدي الدباغ مع الزمالك بقول آسف للجزيري

الأهلي

أحمد حمودة: قائمة الأهلي مرعبة تسويقيا ولكن في الملعب غير ذلك

نشرة المرأة والمنوعات: متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال.. مكون في معجون الأسنان يهاجم الذاكرة

بجسم ممشوق.. ياسمين عز تثير السوشيال ميديا بفستان أصفر على البحر

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

