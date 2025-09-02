إطلاق كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت".. ماذا تقدم؟

تواصل كيا من تألقها بعد أن خضعت السيارة ستونيك 2026 لعدد من التحديثات، والتي تأتي بإطلالة فيس ليفت، حيث تمتعت بعدد من اللمسات الخارجية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية المطورة، حيث حصلت على مقصورة عصرية بقدرات تكنولوجية جديدة.

كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت"

حصلت السيارة كيا ستونيك 2026 على مقدمة حادة الشكل ذات مصابيح LED تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى شبكات ضيقة المسافات باللون الأسود، مصد أمامي رياضي، بينما ترتكز على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة، اقطاب ثنائية ناحية السقف.

الأداء الفني لسيارة كيا ستونيك 2026

تعتمد كيا ستونيك 2026 على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعة 1000 سي سي، بقوة تتراوح بين 99 و113 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار ثنائي القابض، أو ناقل سرعات 6 غيار يدوي مانيوال.

أما المقصورة الداخلية للسيارة كيا ستونيك 2026 فزودت بعدد من اللمسات العصرية ابرزها، شاشة كبيرة الحجم تجمع بين لوحة العدادات ونظام الترفيه والملاحة، مع دعم لتطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة مالتي فانكشن.

وتقدم كيا ستونيك 2026 نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية أوتوهولد، مرايات جانبية ونوافذ ذات تحكم كهربائي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، مدخل USB، إضاءة داخلية محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف.