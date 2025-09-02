قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو: تلقّينا دعمًا مباشرًا من ترامب لمواصلة القتال في غزة بلا حلول جزئية
بعد أنباء اهتمام الأهلي.. الفتح السعودي يكشف حقيقة رحيل جوميز
ترامب: نفوذ اللوبي الإسرائيلي في الكونجرس تراجع بشدة بسبب حرب غزة
العامة للأطباء تعلن إصابة نقيب جنوب سيناء بجلطة في المخ
هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟ دار الإفتاء تجيب
زفاف أسطوري بتكلفة فلكية.. مينا مسعود وإميلي شاه يشعلان توسكانا بثلاثة أيام من الاحتفالات
بعد هزيمة بيراميدز.. الأهلي يخصم 20% من راتب لاعبيه الشهري
بسبب السوشيال.. خالد الغندور يكشف حقيقة تغريم إمام عاشور وزيزو
باسم مرسي: مش هلعب في مصر تاني.. والمدربين بيخافوا من اللاعبين الكبار
مانشستر يونايتد يعلن رسميا إعارة جادون سانشو إلى أستون فيلا
أحمد موسى يزف بشرى للمصريين بحلول 2027
سعر الذهب عيار 21 الآن الثلاثاء 2 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت".. ماذا تقدم؟

كيا ستونيك 2026
كيا ستونيك 2026
صبري طلبه

تواصل كيا من تألقها بعد أن خضعت السيارة ستونيك 2026 لعدد من التحديثات، والتي تأتي بإطلالة فيس ليفت، حيث تمتعت بعدد من اللمسات الخارجية، إلى جانب باقة من التجهيزات الداخلية المطورة، حيث حصلت على مقصورة عصرية بقدرات تكنولوجية جديدة.

كيا ستونيك 2026 بتحديثات جديدة "فيس ليفت"

حصلت السيارة كيا ستونيك 2026 على مقدمة حادة الشكل ذات مصابيح LED تتسم بالشراسة، بالإضافة إلى شبكات ضيقة المسافات باللون الأسود، مصد أمامي رياضي، بينما ترتكز على جنوط رياضية يصل قياسها إلى 17 بوصة، اقطاب ثنائية ناحية السقف.

كيا ستونيك 2026

الأداء الفني لسيارة كيا ستونيك 2026

تعتمد كيا ستونيك 2026 على محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو سعة 1000 سي سي، بقوة تتراوح بين 99 و113 حصانًا، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار ثنائي القابض، أو ناقل سرعات 6 غيار يدوي مانيوال.

كيا ستونيك 2026

أما المقصورة الداخلية للسيارة كيا ستونيك 2026 فزودت بعدد من اللمسات العصرية ابرزها، شاشة كبيرة الحجم تجمع بين لوحة العدادات ونظام الترفيه والملاحة، مع دعم لتطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، بالإضافة إلى وجود عجلة قيادة مالتي فانكشن.

كيا ستونيك 2026

وتقدم كيا ستونيك 2026 نظام صوتي ترفيهي، زر تشغيل وإيقاف المحرك، فرامل يد كهربائية أوتوهولد، مرايات جانبية ونوافذ ذات تحكم كهربائي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، مدخل USB، إضاءة داخلية محيطة، شاحن لاسلكي للهواتف.

كيا ستونيك 2026
كيا ستونيك كيا ستونيك كيا ستونيك 2026 مواصفات كيا ستونيك 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

بالصور

في حمام السباحة.. عائشة بن احمد بالمايوه تشعل السوشيال ميديا

عائشة بن احمد
عائشة بن احمد
عائشة بن احمد

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد