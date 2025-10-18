النائب أحمد الحمامصي: عضوية الشيوخ تكليف وطني لخدمة المواطن

أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن عضوية مجلس الشيوخ تمثل تكليفًا وطنيًا ومسؤولية تشريعية جسيمة تتطلب عملاً دؤوبًا وجهدًا متواصلًا لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء.

وقال الحمامصي، عقب أدائه اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الجديد، إن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسسيًا منظمًا لمتابعة الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطن المصري، مؤكدًا أن فكر الجمهورية الجديدة يرتكز على المشاركة والعمل الجماعي وتكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة.

وأضاف: «سنعمل من خلال مجلس الشيوخ على إعداد دراسات ومبادرات تشريعية تُواكب تطلعات المصريين، وتُجسّد رؤى القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا. سنكون في خدمة مصر من أي موقع نُكلّف به».

وشدد الحمامصي على أن المجلس سيكون داعمًا رئيسيًا للخطوات الإصلاحية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل يليق بتاريخها ومكانتها الدولية.