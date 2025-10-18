أخبار توك شو| استقرار الذهب والعملات والطقس.. نواب مجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، صباح اليوم، أسعار الذهب في السوق المحلي، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، وسط ترقب في الأسواق لمستجدات الأسعار العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18: 4971 جنيهًا

عيار 21: 5800 جنيهًا

عيار 24: 6628 جنيهًا

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت|فيديو



شهدت أسواق العملات صباح اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مع تغييرات طفيفة في سعر البيع والشراء لبعض العملات الرئيسية وفقا لما رصده برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد.

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 55.37 جنيه

سعر البيع: 55.49 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 63.80 جنيه

سعر البيع: 63.97 جنيه

الأرصاد تحذر من موجة صيف متأخرة تضرب البلاد | فيديو



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات غير اعتيادية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، محذّرة من موجة صيفية مفاجئة تضرب معظم أنحاء الجمهورية، وذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وحسب ما رصدة برنامج صباح البلد اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة حاجز الـ31 درجة مئوية على معظم المحافظات، وتصل إلى 40 درجة في بعض مناطق جنوب الصعيد، في وقت من المفترض أن تكون فيه الأجواء خريفية مستقرة.

فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر



يؤدي عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ، اليمين الدستورية خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول للدورة الجديدة للمجلس، و ذلك خلال خبرا أذاعته فضائية إكسترا نيوز.

مجلس الشيوخ يفتتح دورته برئاسة "أبو العلا" و"نصير وخالد" معاونين



انطلقت صباح اليوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني (2025 – 2030)، حيث بدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 580 بدعوة المجلس للانعقاد.

محمد أبو العلا رئيسًا

وتولى النائب محمد أبو العلا، بصفته أكبر الأعضاء سنًا، رئاسة الجلسة الافتتاحية للمجلس، وذلك طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وقام بأداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء الإجراءات الرسمية لانعقاد المجلس.

نواب مجلس الشيوخ 2025 يواصلون أداء اليمين الدستورية| بث مباشر



ينعقد مجلس الشيوخ بتشكيله الجديد اليوم، السبت، في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، حيث تستكمل أعمال أداء اليمين الدستورية من قبل النواب الجدد.

أداء اليمين الدستورية شرط لمباشرة مهام النواب

تشهد الجلسة أداء الأعضاء اليمين الدستورية التي نصها: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعی مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

نواب سيدات يكررون أداء اليمين بسبب أخطاء لغوية



شهدت الجلسة الافتتاحية تكرار بعض النواب لأداء اليمين الدستورية بسبب أخطاء لغوية، كان من أبرزهم النائبة ريم الصاوي والنائبة إيفا ماهر، مما جذب الأنظار إلى دور النساء في المجلس الجديد ومشاركتهم الفاعلة رغم التحديات.

بالأرقام.. نتيجة انتخابات رئاسة مجلس الشيوخ 2025



أدلى 299 عضوًا من مجلس الشيوخ بأصواتهم في انتخابات رئاسة المجلس، حيث جاءت جميع الأصوات صحيحة، وحصل المستشار عصام الدين فريد على كامل الأصوات بنسبة 100%، ليُعلن رئيسًا للمجلس للفصل التشريعي الثاني.

آلية الانتخاب حسب اللائحة الداخلية للمجلس

تضمنت عملية الانتخاب تقديم المرشحين لرؤيتهم أمام المجلس ضمن المدة المحددة، تلتها عملية تصويت سرية في جلسة علنية، حيث يتم انتخاب رئيس المجلس أولًا ثم الوكلاء.

مهام الرئيس فور إعلان انتخابه

يبدأ الرئيس الجديد مهامه فور إعلان النتيجة رسميًا، مع منع مناقشة أي موضوعات قبل اكتمال تشكيل مكتب المجلس، الذي يشمل أيضًا الوكلاء.

وزير الشئون النيابية والقانونية: الأحداث تتطلب يقظة وتكاتف النواب مع الحكومة



قال الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة الحالية تشهد أحداثًا حرجة تتطلب منا جميعًا أن نكون في أقصى درجات اليقظة، مؤكداً على ضرورة مواجهة التحديات بشجاعة وحسم، لأننا أمام لحظة "نكون أو لا نكون".

ودعا النواب إلى عدم السماح لأي عقبات أن تؤثر على مصالح المواطنين أو تعيق مسيرة البناء والتنمية.

الجمهورية الجديدة تتحقق بالتكاتف والعمل الجماعي

وشدد الوزير الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ على أن الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها لن تتحقق إلا من خلال التكاتف والتعاون بين الجميع، معتبراً أن الثبات على هذا النهج هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.