أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت|فيديو

شهدت أسواق العملات صباح اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مع تغييرات طفيفة في سعر البيع والشراء لبعض العملات الرئيسية وفقا لما رصده برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد.

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 55.37 جنيه

سعر البيع: 55.49 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 63.80 جنيه

سعر البيع: 63.97 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.67 جنيه

سعر البيع: 12.70 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.94 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

تنويه

تختلف الأسعار من صراف إلى آخر وقد تتغير خلال اليوم حسب حركة السوق والعرض والطلب.