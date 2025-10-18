قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باكستان وأفغانستان تعقدان محادثات في الدوحة بعد اشتباكات عنيفة بينهما
ضبط ألف لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في شبين الكوم
مع إنعقاد أولى جلساته اليوم.. إجراءات الترشح للجان النوعية بمجلس الشيوخ
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-10-2025
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 5800 جنيه|فيديو
التلفزيون الباكستاني يعلن عن محادثات في قطر مع أفغانستان
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية نهائيا.. شروط وحالات تأدية الخدمة العامة بدلا من الحبس
العثور على دُمى مشوهة في حملة تنظيف المقابر بالبلينا..ما القصة؟
شنطة المدرسة.. تفاصيل صادمة في واقعة مـ.قتل طفل بالإسماعيلية
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب محليًا.. ونادي نجيب يوضح الأسباب
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم السبت|فيديو

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسواق العملات صباح اليوم استقرارًا نسبيًا في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مع تغييرات طفيفة في سعر البيع والشراء لبعض العملات الرئيسية وفقا لما رصده برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة صدى البلد.

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 55.37 جنيه

سعر البيع: 55.49 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 63.80 جنيه

سعر البيع: 63.97 جنيه

 

الريال السعودي

سعر الشراء: 12.67 جنيه

سعر البيع: 12.70 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 12.94 جنيه

سعر البيع: 12.97 جنيه

تنويه 

تختلف الأسعار من صراف إلى آخر وقد تتغير خلال اليوم حسب حركة السوق والعرض والطلب.

العملات أسعار العملات العملات اليوم

