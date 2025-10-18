وزير الشئون النيابية والقانونية: الأحداث تتطلب يقظة وتكاتف النواب مع الحكومة

قال الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المرحلة الحالية تشهد أحداثًا حرجة تتطلب منا جميعًا أن نكون في أقصى درجات اليقظة، مؤكداً على ضرورة مواجهة التحديات بشجاعة وحسم، لأننا أمام لحظة "نكون أو لا نكون".

ودعا النواب إلى عدم السماح لأي عقبات أن تؤثر على مصالح المواطنين أو تعيق مسيرة البناء والتنمية.

الجمهورية الجديدة تتحقق بالتكاتف والعمل الجماعي

وشدد الوزير الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ على أن الجمهورية الجديدة التي نطمح إليها لن تتحقق إلا من خلال التكاتف والتعاون بين الجميع، معتبراً أن الثبات على هذا النهج هو السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.

تعاون مفتوح بين النواب والحكومة من أجل الوطن

وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام النواب لاستقبالهم وتبادل الرؤى والتعاون المستمر بين مجلس النواب والحكومة، مؤكداً أن الحكومة تضع يدها في يد النواب من أجل خدمة الوطن والمواطنين، مع التأكيد على أن هذه المسؤولية مشتركة بين الجميع.

نعمة القيادة الحكيمة والوفاء بالواجب الوطني

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية إلى أن وجود رئيس قوي مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نعمة كبيرة لمصر، داعياً الجميع لأن يكونوا أوفياء لبلادهم بقلوب صافية وأداء مخلص، من أجل دفع مسيرة التنمية والبناء قدماً.