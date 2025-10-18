قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
رئيس مصلحة الجمارك يتفقد قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إى تاكس تشارك في مؤتمر جامعة القاهرة الأول للذكاء الاصطناعي

آي تاكس
آي تاكس
محمد يحيي

تشارك شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية «إى تاكس» التابعة لوزارة المالية؛ في فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي CU-AI Nexus 2025، الذي تنظمه جامعة القاهرة يومي 18 و19 أكتوبر 2025، ضمن استراتيجية الجامعة للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها العام الماضي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي والتعليم العالي.

يُعد هذا المؤتمر الأول من نوعه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف إلى إنشاء منصة وطنية تجمع بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال، من أجل تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية، ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وتأتي مشاركة إى تاكس في هذا الحدث الهام تأكيدًا لدورها في التحول الرقمي داخل منظومة المالية المصرية، وتبنيها لحلول الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الضريبية وتحسين تجربة المستخدمين، بما يساهم في تحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة المنظومة الضريبية.

ويتضمن المؤتمر 32 جلسة حوارية بمشاركة وزراء وخبراء دوليين وممثلين عن منظمات كبرى مثل اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى معرض للشركات التكنولوجية وهاكاثون طلابي يشارك فيه 26 فريقًا من أصل 98 فريقًا، لعرض حلول مبتكرة قابلة للتطبيق في مجالات متعددة.

كما يشارك ممثلون من شركة إى تاكس في فعاليات المؤتمر من خلال جلسات نقاشية وعروض تقديمية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الضريبي، إلى جانب أعضاء بلجنة التحكيم ممثلين عن الشركة في مسابقة الابتكار المخصصة لطلاب الجامعات.

وفي ختام المؤتمر، سيتم إصدار وثيقة سياسات شاملة تعالج التحديات الأخلاقية والتمويلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشكل خارطة طريق لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وقطاع الأعمال.
 

الحلول الضريبية وزارة المالية اخبار مصر الذكاء الإصطناعي رواد الأعمال وزارة التعليم العالي مال واعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

البابا تواضروس

رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

بالصور

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

غير زيادة الخصوبة.. فوائد مذهلة لعشبة الجينسينج

الجينسينج
الجينسينج
الجينسينج

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد