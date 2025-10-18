قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر واليونان

محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والرؤى فى السياسات المالية وتطوير النظم الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

قال وزير المالية، خلال لقائه مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تعزيز حجم التبادل الاقتصادى والتجارى والاستثماري مع اليونان على نحو يعكس الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أضاف وزير المالية، أننا نتطلع إلى مساهمات أكبر للشركات اليونانية فى القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.  

أوضح الوزير، أننا سنعمل على زيادة تواجد الاستثمارات الخاصة المصرية بالسوق اليونانية بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دورًا مؤثرًا في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية اليونانية.

