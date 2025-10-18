وزير المالية: تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر واليونان

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والرؤى فى السياسات المالية وتطوير النظم الضريبية والجمركية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان.

قال وزير المالية، خلال لقائه مع نظيره اليوناني كيرياكوس بيراكاكيس، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تعزيز حجم التبادل الاقتصادى والتجارى والاستثماري مع اليونان على نحو يعكس الروابط التاريخية والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

أضاف وزير المالية، أننا نتطلع إلى مساهمات أكبر للشركات اليونانية فى القطاعات الاستراتيجية بالاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة.

أوضح الوزير، أننا سنعمل على زيادة تواجد الاستثمارات الخاصة المصرية بالسوق اليونانية بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع أن يلعب دورًا مؤثرًا في تعميق الشراكة الاقتصادية المصرية اليونانية.