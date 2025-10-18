برلماني: توجيهات الرئيس لمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة تعزز مكانة مصر عالميا

أشاد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بـ مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الدولة لبناء بنية تحتية عالمية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر كمركز محوري للطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن حرص الرئيس على بناء بيئة ذكية ومستدامة داخل مبنى الركاب الجديد، ودمج أحدث الابتكارات التكنولوجية ونظم التشغيل المتقدمة، يؤكد أن الدولة تسابق الزمن لمواكبة معايير المطارات العالمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد التي تصل إلى 30 مليون راكب سنويًا سترفع القدرة الإجمالية لمطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب، وهو إنجاز كبير على مستوى التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، ودعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأكد أحمد الخشن، أن توجيهات الرئيس بإقامة منظومة تشغيل متطورة تعتمد على أحدث النظم في إدارة المطارات والملاحة الجوية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتقديم تجربة سفر متميزة للمواطنين والمسافرين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر باتت نموذجًا في تطوير البنية التحتية بمفهوم شامل يعتمد على الجودة والاستدامة والمعايير العالمية.

كما ثمن نائب المنوفية، حرص الدولة على دمج التطوير التكنولوجي في المشروعات القومية، قائلًا إن دمج الحلول التقنية الذكية في مبنى الركاب الجديد سيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن إنهاء إجراءات السفر وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن مشروع مبنى الركاب الجديد ليس مجرد توسعة بل مشروع وطني ضخم يعكس تطلعات الجمهورية الجديدة نحو المستقبل ويعزز من تنافسية مصر على خريطة النقل الجوي العالمية.