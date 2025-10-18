قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم فايق يهنئ بيراميدز بالسوبر الإفريقي: اللجام فك وحصانكم طاير
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس لمبنى الركاب الجديد بمطار القاهرة تعزز مكانة مصر عالميا

أحمد الخشن
أحمد الخشن
فريدة محمد

أشاد النائب أحمد الخشن عضو لجنة القيم بـ مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع مبنى الركاب الجديد رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الدولة لبناء بنية تحتية عالمية حديثة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة مصر كمركز محوري للطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم، إن حرص الرئيس على بناء بيئة ذكية ومستدامة داخل مبنى الركاب الجديد، ودمج أحدث الابتكارات التكنولوجية ونظم التشغيل المتقدمة، يؤكد أن الدولة تسابق الزمن لمواكبة معايير المطارات العالمية الحديثة، مشيرًا إلى أن الطاقة الاستيعابية للمبنى الجديد التي تصل إلى 30 مليون راكب سنويًا سترفع القدرة الإجمالية لمطار القاهرة إلى أكثر من 60 مليون راكب، وهو إنجاز كبير على مستوى التخطيط الاستراتيجي للدولة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يُعد خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتعزيز الربط الجوي الإقليمي والدولي، ودعم قطاع السياحة وجذب الاستثمارات، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية.

وأكد أحمد الخشن، أن توجيهات الرئيس بإقامة منظومة تشغيل متطورة تعتمد على أحدث النظم في إدارة المطارات والملاحة الجوية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتقديم تجربة سفر متميزة للمواطنين والمسافرين من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر باتت نموذجًا في تطوير البنية التحتية بمفهوم شامل يعتمد على الجودة والاستدامة والمعايير العالمية.

كما ثمن نائب المنوفية، حرص الدولة على دمج التطوير التكنولوجي في المشروعات القومية، قائلًا إن دمج الحلول التقنية الذكية في مبنى الركاب الجديد سيسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل زمن إنهاء إجراءات السفر وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة.

واختتم النائب أحمد الخشن حديثه، مؤكدًا أن مشروع مبنى الركاب الجديد ليس مجرد توسعة بل مشروع وطني ضخم يعكس تطلعات الجمهورية الجديدة نحو المستقبل ويعزز من تنافسية مصر على خريطة النقل الجوي العالمية.

النواب البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تشهد احتفالية إطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

البابا تواضروس

رئيس الأساقفة يشارك في احتفال المئوية لكنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون|صور

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

وزيرا خارجيتي مصر والجزائر يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور في مختلف المجالات

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد