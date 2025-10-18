مفيدة شيحة تتألق بإطلالة بيضاء أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

تألقت الإعلامية مفيدة شيحة، بإطلالة لافتة وجذابة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت الظهور على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء كاملة جمعت بين الجرأة والأناقة، لتؤكد مجددًا ذوقها الراقي وحضورها المميز في المحافل الفنية الكبرى.

وظهرت شيحة مرتدية بدلة بيضاء عصرية مكونة من جاكيت أنيق وبنطال واسع منسق مع توب بسيط باللون ذاته، ما منحها مظهرًا يجمع بين القوة والأنوثة في آن واحد، وأكملت إطلالتها بعقد فاخر لامع أضفى لمسة من الفخامة، مع تسريحة شعر قصيرة عصرية زادت من حيوية مظهرها، فبدت أكثر إشراقًا وثقة أمام عدسات الكاميرات.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الإعلامية مفيدة شيحة والتي انتشرت على نطاق واسع، مشيدين بجرأتها في اختيار اللون الأبيض الذي يعكس النقاء والبساطة، وبقدرتها على الظهور بأسلوب يعبر عن شخصيتها الإعلامية القوية والواثقة.

وأكدت مفيدة شيحة، في تصريحاتها على هامش المهرجان أن مشاركتها في هذا الحدث السينمائي تأتي تقديرًا لدور الفن في نشر الوعي والجمال، مشيرة إلى أن مهرجان الجونة بات واجهة حضارية تُبرز الصورة الراقية لمصر أمام العالم.

يُذكر أن مفيدة شيحة تُعد من أبرز الإعلاميات في مصر والعالم العربي، حيث تميزت طوال مسيرتها بحضورها القوي وأسلوبها المتزن في تقديم البرامج الحوارية، إلى جانب اهتمامها الدائم بالأناقة الراقية التي أصبحت جزءًا من هويتها الإعلامية.

وبهذه الإطلالة، نجحت مفيدة شيحة، في لفت الأنظار مجددًا على السجادة الحمراء، مؤكدة أن الأناقة ليست في البهرجة، بل في البساطة التي تنبع من الثقة بالنفس وحسن الاختيار.