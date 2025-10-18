قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول قرار في الزمالك بعد الفوز على ديكيداها الصومالي بالكونفدرالية
فيينا تنتفض من أجل فلسطين.. مظاهرة حاشدة تندد بانحياز النمسا لإسرائيل
بعد حادث طفل الإسماعيلية.. مستشار أمن سيبراني يوجه تحذيرا عاجلا للأسر
لا جدال في وطنيته .. قرار رسمي من وزارة الرياضة يخص محمد كيشو
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم السبت 18-10-2025
شاهد إطلالة الفنانة أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة الجونة
15%.. شعبة المخابز تعلن نبأ مهما بسبب زيادة أسعار البنزين
هل يجب الترتيب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح
القناة "12" العبرية: اكتمال إنشاء القيادة الأمريكية المنتظر إشرافها على تنفيذ اتفاق غزة
اللواء طلحة: الساتر الترابي في حرب أكتوبر تحد نجحنا في اختراقه
لأول مرة في تاريخه.. بيراميدز يتوج بكأس السوبر الإفريقي بفوزه على نهضة بركان
خبير: تأثير سعر البترول على معدلات التضخم سيكون مؤقتًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مفيدة شيحة تتألق بإطلالة بيضاء أنيقة على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة
يارا أمين

تألقت الإعلامية مفيدة شيحة، بإطلالة لافتة وجذابة خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، حيث اختارت الظهور على السجادة الحمراء بإطلالة بيضاء كاملة جمعت بين الجرأة والأناقة، لتؤكد مجددًا ذوقها الراقي وحضورها المميز في المحافل الفنية الكبرى.

وظهرت شيحة مرتدية بدلة بيضاء عصرية مكونة من جاكيت أنيق وبنطال واسع منسق مع توب بسيط باللون ذاته، ما منحها مظهرًا يجمع بين القوة والأنوثة في آن واحد، وأكملت إطلالتها بعقد فاخر لامع أضفى لمسة من الفخامة، مع تسريحة شعر قصيرة عصرية زادت من حيوية مظهرها، فبدت أكثر إشراقًا وثقة أمام عدسات الكاميرات.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع صور الإعلامية مفيدة شيحة والتي انتشرت على نطاق واسع، مشيدين بجرأتها في اختيار اللون الأبيض الذي يعكس النقاء والبساطة، وبقدرتها على الظهور بأسلوب يعبر عن شخصيتها الإعلامية القوية والواثقة.

وأكدت مفيدة شيحة، في تصريحاتها على هامش المهرجان أن مشاركتها في هذا الحدث السينمائي تأتي تقديرًا لدور الفن في نشر الوعي والجمال، مشيرة إلى أن مهرجان الجونة بات واجهة حضارية تُبرز الصورة الراقية لمصر أمام العالم.

يُذكر أن مفيدة شيحة تُعد من أبرز الإعلاميات في مصر والعالم العربي، حيث تميزت طوال مسيرتها بحضورها القوي وأسلوبها المتزن في تقديم البرامج الحوارية، إلى جانب اهتمامها الدائم بالأناقة الراقية التي أصبحت جزءًا من هويتها الإعلامية.

وبهذه الإطلالة، نجحت مفيدة شيحة، في لفت الأنظار مجددًا على السجادة الحمراء، مؤكدة أن الأناقة ليست في البهرجة، بل في البساطة التي تنبع من الثقة بالنفس وحسن الاختيار.

مفيدة شيحة مهرجان الجونة السينمائي الدولي السجادة الحمراء الإعلامية مفيدة شيحة مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بشرى لـ4.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025 بعد قرار التبكير

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

900 جنيه نزول مفاجئ.. أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد التراجع من أعلى قمة

الواقعة

القبض على المتهم بمطادرة شاب باستخدام سيارة وبندقية آلية على طريق الإسماعيلية

المتهمين

القبض على فتاة و3 شباب يمارسون الرذيلة بالأسكندرية

أرشيفية لانقلاب مركب

غرق مركب هجرة غير شرعية بها مصريين أمام سواحل إيطاليا

ترامب

مظاهرات حاشدة اليوم في كل أمريكا ضد ترامب

الأرصاد

موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40

السيد البدوي

دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض

ترشيحاتنا

محمود العارضة

لم يصدق نفسه من الفرحة.. الأسير محمود العارضة يحكي كواليس حبسه والإفراج عنه.. فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي عن زيادة المحروقات: هل وصلنا للسعر العادل للتكلفة؟

السيد البدوي

أزهري: الموالد ليست بدعة أو مظهرا من مظاهر الانحراف الديني

بالصور

الكهرباء هي السبب.. أسهم شاومي تسجل أكبر تراجع في 3 أعوام

سيارة شاومي
سيارة شاومي
سيارة شاومي

مرسيدس تعود بسيارة كلاسكية وروح عصرية من المستقبل.. بالصور ‏

مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية
مرسيدس فيجن أيكونيك الاختبارية

تعالج السكر والكوليسترول.. دراسة: 4 أكواب شاي تحميك من الأمراض الخطيرة

الشاي
الشاي
الشاي

مهرجان الجونة يستقبل كيت بلانشيت في حفل خاص بحضور يسرا وليلى علوي | صور

يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت
يسرا مع كيت بلانشيت

فيديو

كارولين ليفيت

"أمك".. سكرتيرة البيت الأبيض تهاجم صحفيا بسبب سؤال حول لقاء ترامب وبوتين

جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية

ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء

المتهم

مسجل خطر ومدمن.. القبض على المتهم بتفريغ إطارات سيارة طبيبة بمدينة نصر

مهرجان الجونة

إطلالات غريبة بمهرجان الجونة 2025.. فساتين شفافة وبدلات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد