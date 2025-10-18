الطاقة الذرية : بدء إصلاحات بمحطة زابوريجيا النووية وسط تهدئة ميدانية

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم /السبت/، بدء أعمال الصيانة في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، بعد أن تم إنشاء "مناطق وقف إطلاق نار محلية" في محيطها.

وقالت الوكالة - في منشور عبر منصة "إكس" - "إن استعادة التيار الكهربائي الخارجي أمر بالغ الأهمية لأمن وسلامة المنشأة النووية.. وقد تعاون الطرفان بشكل بناء مع الوكالة لتمكين تنفيذ خطة الإصلاح المعقدة".

وتخضع المحطة، الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، لسيطرة القوات الروسية منذ فبراير 2022، وكانت مفصولة عن شبكة الكهرباء الوطنية منذ أربعة أسابيع، وهي أطول فترة انقطاع منذ بدء الحرب.. وتعتمد المحطة، منذ ذلك الحين، على المولدات التي تعمل بالديزل، بعد تعطل آخر خط كهرباء يربطها بالشبكة الشهر الماضي.

ويحذر الخبراء من أن انقطاع الكهرباء يهدد بوقف أنظمة التبريد اللازمة للحفاظ على استقرار المفاعلات النووية، ما يزيد من مخاطر وقوع حادث نووي.. ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريح أواخر سبتمبر الماضي، الوضع في المحطة بـ"الحرج"، قائلاً: "المولدات والمحطة لم تُصمم لهذا النوع من العمل، ولم تعمل يومًا بهذا الوضع لفترة طويلة.. ولدينا بالفعل معلومات تؤكد تعطل أحد المولدات".

