أسامة ربيع: حرب غزة أجبرت 50% من السفن للاتجاه نحو رأس الرجاء الصالح غير الآمن

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الحرب في غزة أجبرت 50% من السفن العابرة في قناة السويس أن تدور وتُغيِّر طريقها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، في مداخلة مع برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على فضائية "إم بي سي مصر"، أن 94 حاوية سقطت من مركب تابع لإحدى الشركات خلال مرورها عبر رأس الرجاء الصالح؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار إلى أن الحاوية الواحدة يتراوح وزنها من 10 أطنان إلى 40 طنا، بحسب محتوياتها، منوها بأن طريق رأس الرجاء الصالح “غير آمن” وليس به خدمات، وفي حالة تعطل إحدى السفن؛ من الممكن أن تغرق.

وأوضح أن الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح، يجعل السفن تستهلك وقودا أكثر، كما يأخذ وقتا أطول بأسبوعين أو 3 أسبوعين، وهو الوقت الذي توفره الشركان وسفنها حال مرورها من قناة السويس، فضلا عن الانبعاث الكربوني الأكثر، وما يترتب عليه أيضا من دفع رواتب أكبر للبحارة.